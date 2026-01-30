Samsunspor önce yalanladı sonra uyardı

Yayınlanma:
Süper Lig ekibi Samsunspor resmi internet sitesinden transfer iddialarını yalanlarken taraftarlara da uyarılarda bulunu.

Samsunspor, sanal medyada ve internet sayfalarında transfer edileceğine dair paylaşımlar yapılan futbolculardan Cenk Şen ve Bekir Böke haberlerini yalanladı.
Kırmızı - Beyazlı kulüp, Bodrumspor forması giyen Cenk Şen ile Sivasspor’da oynayan Bekir Böke ile ilgilenildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Son günlerde bazı basın yayın organları ve sanal medya mecralarında, kulübümüzün Cenk Şen ve Bekir Böke ile ilgilendiğine dair çıkan haberler üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Adı geçen futbolcularla ilgili olarak kulübümüzün herhangi bir ilgisi veya teması bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yalnızca kulübümüzün resmi iletişim kanallarından yapılan açıklamalara itibar etmesini rica ederiz” ifadelerine yer verildi.

SAMSUNSPOR'UN AVRUPA MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile eşleşti.
Kırmızı - beyazlılar için Avrupa arenasında yoluna devam etme adına kritik bir mücadele olacak.

  • İlk maç: 19 Şubat Perşembe, deplasmanda.
  • Rövanş: 26 Şubat Perşembe, Samsun’da kendi sahasında.
  • Hedef: Son 16 turuna yükselmek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

