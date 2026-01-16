Samsunspor çekilen kuradan memnun

Samsunspor çekilen kuradan memnun
Yayınlanma:
Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turu play-off rakibi Shkendija oldu. Futbol direktörü Fuat Çapa, kuradan memnun olduklarını ve rakibini ciddiye almaları gerektiğini belirtti.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla eşleşen Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, rakiplerini ciddiye aldıklarını söyledi.

Çapa, istedikleri kurayı çektiklerini dile getirdi.

''KAĞIT ÜZERİNDE BİZ FAVORİ GÖZÜKÜYORUZ''

Kuzey Makedonya'nın hem çoğrafi hem de mesafe anlamında avantajlı olduğuna işaret eden Çapa, "Finlandiya takımı ile eşleşmiş olsak hem daha uzun seyahat olacaktı hem de iklim anlamında bizi zorlayabilirdi. Kuzey Makedonya takımı Shkendija'nın çıkması bizim adımıza sevindirici oldu. Rakibimiz de UEFA Konferans Ligi'nin ilk 24 takıma arasından buraya kadar geldi. Kağıt üzerinde biz favori gözüküyoruz." dedi.

''RAKİBİMİZİ CİDDİYE ALMAK ZORUNDAYIZ''

Çapa, Shkendija takımından hem bütçe hem de oyuncu profili olarak iyi olduklarını vurgulayarak, "Ancak karşılaşmalar kağıt üzerinde oynanmıyor. Onun için rakibimizi ciddiye almak zorundayız. İlk maçın deplasmanda olması her zaman avantajdır. İlk maçta galip gelip ikinci maçta, yani evimizde tur atlamak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak:AA

