Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrıldı: Yeni takımına imzayı attı

Yayınlanma:
Kasımpaşa, Fenerbahçe'den Cenk Tosun'u transfer etti. Süper Lig ekibi daha önce de İrfan Can Kahveci'yi kiralamıştı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe’den bir transfer daha gerçekleştirdi.

İRFAN CAN’IN ARDINDAN CENK TOSUN DA İMZAYI ATTI

Kasımpaşa sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla Cenk Tosun’u kadrosuna kattığını duyurdu. Yapılan paylaşımda “Şimdi hazırım” denildi.

İstanbul ekibi daha önce de yine Fenerbahçe’de forma giyen İrfan Can Kahveci’yi sezon sonuna kadar kiralamıştı.

irfan-can-kahveci-cenk-tosun-2025-2026-1761825025-181630.jpg

KADRO DIŞI BIRAKILMIŞLARDI

İkili, Süper Lig’de Samsunspor’a karşı oynanan maçın ardından Tedesco’nun isteğiyle kadro dışı bırakılmıştı.

Neden kadro dışı kaldıklarına dair net bir şey söylenmezken mücadelenin ardından soyunma odasında çıkan bir tartışmanın sebep olduğu iddia edilmişti.

Acun Ilıcalı 3. Lig ekibiyle anlaştı: Fenerbahçe için özel maddeAcun Ilıcalı 3. Lig ekibiyle anlaştı: Fenerbahçe için özel madde

72 DAKİKADA 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkan Cenk Tosun 72 dakika sahada kalabildi. Cenk Tosun bu sürede 1 asist kaydetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

