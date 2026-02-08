Samsun'da Trabzonspor otobüsüne saldıranlar bakın kim çıktı?

Süper Lig'de dün akşam oynanan Samsunspor-Trabzonspor maçından önce Trabzonsporlu futbolcuları maça getiren otobüs saldırıya uğramıştı.

Trabzonspor'un otobüsü bir grup tarafından taşlanmıştı.

Trabzonspor'un olaylı Samsunspor maçı farklı bitti

Bordo mavili takımın 3-0 kazandığı maçtan sonra saldırganlar saptandı.

YAŞLARI KÜÇÜK 6 KİŞİ

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, maç öncesi Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlanmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Takım otobüsünü taşladıkları iddiasıyla maçın ardından stat çıkışında yaşları küçük 6 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, kimlik tespiti ve ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

(AA)