Trabzonspor'un olaylı Samsunspor maçı farklı bitti

Trabzonspor, Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'a konuk oldu.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan olaylı mücadele, Trabzonspor'un 3-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.

Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 23. ve 81. dakikalarda Paul Onuachu ile 90+1'de penaltıdan Ernest Muçi attı.

Bu sonuçla Trabzonspor, puanını 45 yaptı ve zirve takibini sürdürdü.

Samsunspor ise 30 puanla 7. sırada kaldı.

MAÇTAN DETAYLAR

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Alper Akarsu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Satka, Tomasson (Dk. 61 Soner Gönül), Celil Yüksel (Dk. 46 Elayis Tavsan), Makoumbou, Ntcham (Dk. 73 Mouandilmadji), Holse, Assoumou (Dk. 61 Mendes), Ndiaye

Trabzonspor: Onana, Lovik, Batagov, Nwaiwu, Pina (Dk. 88 Ozan Tufan), Folcarelli, Oulai, Augusto (Dk. 72 Umut Nayir), Mustafa Eskihellaç (Dk. 90+4 Nwakaeme), Muçi, Onuachu (Dk. 88 Okay Yokuşlu)

Goller: Dk. 23 ve 81 Onuachu, Dk. 90+1 Muçi (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Folcarelli (Trabzonspor), Dk. 44 Ntcham, Dk. 90+5 Makoumbou (Samsunspor)

TRABZONSPOR'UN TAKIM OTOBÜSÜNE SALDIRDILAR

Trabzonspor takım otobüsüne Samsunspor maçı öncesi taşlı saldırı yapıldı.

Bordo-mavili kulüp, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Samsunspor maçı öncesinde takım otobüsümüze yönelik gerçekleştirilen taşlı saldırı, yaşananların artık münferit değil, açık biçimde organize bir saldırı olduğunu göstermektedir.

Daha önce Kocaeli ve Antalya’da, bugün ise Samsun’da tekrarlanan bu menfur eylemler; kabul edilemez, görmezden gelinemez ve sıradanlaştırılamaz niteliktedir.

Bu saldırılar yalnızca Trabzonspor’a değil; Türk futbolunun güvenliğine, adalet duygusuna ve itibarına yönelmiş alçakça girişimlerdir. Sporcularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personelimizin can güvenliği açık şekilde tehdit altındadır.

Trabzonspor Kulübü, üst üste üçüncü kez yaşanan bu utanç verici saldırıların normalleştirilmesine asla izin vermeyecektir. Söz konusu saldırıları gerçekleştiren failler hakkında emsal teşkil edecek cezaların verilmesini talep ediyor, sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Kamuoyuna duyurulur.''