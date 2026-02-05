Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerimiz belli oldu

2026 Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi temsil eden kulüplerimiz fırtına gibi estikleri grup aşamasından sonra gözünü sonraki turlara çevirdi.

Temsilcilerimizden VakıfBank, Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı Dynavit grup aşamasını zirvede tamamlarken; Zeren Spor ise play-off biletini alarak yoluna devam etti.

Harikasınız kızlar: Avrupa'yı salladık tarihi bir daha yazdık

Fenerbahçe Medicana ayrıca tüm karşılaşmaların ardından en iyi grup birincisi olmayı da başardı.

İŞTE YENİ RAKİPLER

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından temsilcilerimizin play-off ve çeyrek finaldeki rakipleri ve eşleşmeleri de belli oldu.

Zeren Spor play-off turunda Almanya'nın SSC Palmberg Schwerin takımıyla eşleşti. Temsilcimiz turu geçmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak ve İtalya'nın A. Carraro P. Doc Conegliano takımıyla karşılaşacak.

Çeyrek finalde mücadele edecek temsilcilerimizden VakıfBank, Olympiacos-Numia Vero Volley Milano eşleşmesinin galibi, Fenerbahçe Medicana, Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci eşleşmesinin galibi, Eczacıbaşı Dynavit ise Polonya'nın Developres Rzeszow takımıyla karşılaşacak.