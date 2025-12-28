Sakaryaspor'un yeni başkanı Zengin oldu

Yayınlanma:
Sakaryaspor'un olağanüstü seçimli genel kongresinde kulübün yeni başkanı Enes Zengin oldu.

Sakaryaspor’da 19 Aralık 2025 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü seçimli genel kurul, aday çıkmaması ve yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelendi.

Ertelenen kongre öncesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın, Sakaryaspor Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (SBBSK) Başkanı Enes Zengin ile yaptığı görüşmenin ardından Zengin’in adaylığı kamuoyuna açıklandı.

SAKARYASPOR'UN 47. BAŞKANI

Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olarak seçime giren Enes Zengin, delegelerin oylarıyla Sakaryaspor’un 47’nci başkanı oldu.

1. LİG'DEKİ DURUMU

Sakaryaspor, 1. Lig'de oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alarak topladığı 22 puanla maç fazlasıyla 15. sırada yer alıyor.

Sakarya ekibi, 10 Ocak Cumartesi günü ligde sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

