Sakaryaspor'un yeni başkanı Zengin oldu
Sakaryaspor’da 19 Aralık 2025 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü seçimli genel kurul, aday çıkmaması ve yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle bugüne ertelendi.
Ertelenen kongre öncesinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın, Sakaryaspor Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (SBBSK) Başkanı Enes Zengin ile yaptığı görüşmenin ardından Zengin’in adaylığı kamuoyuna açıklandı.
SAKARYASPOR'UN 47. BAŞKANI
Bugün gerçekleştirilen Olağanüstü seçimli genel kurulda tek aday olarak seçime giren Enes Zengin, delegelerin oylarıyla Sakaryaspor’un 47’nci başkanı oldu.
1. LİG'DEKİ DURUMU
Sakaryaspor, 1. Lig'de oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 9 yenilgi alarak topladığı 22 puanla maç fazlasıyla 15. sırada yer alıyor.
Sakarya ekibi, 10 Ocak Cumartesi günü ligde sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek.