Ömer Toprak Real Sociedad'da

La Liga ekiplerinden Real Sociedad, teknik direktörlük görevine Pellegrino Matarazzo'yu getirdiğini resmen açıkladı.

ABD'li teknik adamın yardımcılarından birisi de Ömer Toprak oldu.

Ömer Toprak, Real Sociedad teknik ekibinde göreve resmen başladı.

111 yıllık kulübün başı dertte

REAL SOCIEDAD'IN DURUMU

Real Sociedad, La Liga'da 17 haftada topladığı 17 puanla 16. sırada bulunuyor.

ÖMER TOPRAK'IN FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbola Almanya’da başlayan Ömer Toprak, profesyonel kariyerine SC Freiburg ile adım attı. 2008-2011 yılları arasında Freiburg formasıyla Bundesliga’da gösterdiği performansla dikkat çeken tecrübeli stoper, bu çıkışının ardından Bayer Leverkusen’e transfer oldu. Leverkusen’de geçirdiği 2011-2017 yılları arasında savunmanın değişmez isimlerinden biri olan Toprak, Bundesliga ve Avrupa kupalarında düzenli olarak forma giydi.

Ömer Toprak milli takımda da oynadı

2017 yazında Almanya’nın bir diğer dev kulübü Borussia Dortmund’a transfer olan Ömer Toprak, sarı-siyahlı ekipte beklenen istikrarı yakalayamasa da önemli maçlarda görev aldı. Dortmund macerasının ardından kariyerine Werder Bremen’de devam eden deneyimli oyuncu, 2019-2021 yılları arasında Bremen formasıyla Bundesliga’da mücadele etti.

2021 yılında Türkiye’ye dönen Ömer Toprak, Antalyaspor ile anlaşarak Süper Lig’de forma giymeye başladı. Sakatlık sorunlarının da etkisiyle istikrarlı bir dönem geçiremeyen tecrübeli savunmacı, 2023 yılında aktif futbolculuk kariyerini noktaladı.

Milli takım düzeyinde de Türkiye A Milli Futbol Takımı formasını giyen Ömer Toprak, ay-yıldızlı formayla uzun yıllar savunmada görev aldı.