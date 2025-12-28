111 yıllık kulübün başı dertte: Büyük tehlike ile karşı karşıya

111 yıllık kulübün başı dertte: Büyük tehlike ile karşı karşıya
Yayınlanma:
İzmir'in köklü kulübü Altay'da kulübe ihtar çeken futbolcuların sayısı artıyor. Altay, küme düşürülme tehlikesi ile karşı karşıya. İşte detaylar...

3. Lig 4. Grup'ta ilk yarının son 4 maçını kazanarak devre arasına 18 puanla 10'uncu sırada giren Altay'da alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderen futbolcu sayısı 5'ten 7'ye yükseldi.
Siyah-beyazlılarda son olarak altyapıdan yetişen orta saha oyuncusu Ege Parmaksız ile sağ bek Mert Yıldırım'ın kulübe noter kanalıyla ihtar çektiği kaydedildi.

Sergen Yalçın istedi: 32 yıllık işine son verildiSergen Yalçın istedi: 32 yıllık işine son verildi

İzmir temsilcisinde daha önce takımın tecrübeli isimlerinden Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Ozan Evrim Özenç, Sefa Özdemir ve Murat Berkan Demir alacaklarını tahsil etmek için başvuruda bulunmuştu.

ÖDEME YAPILMAZSA 7 OYUNCUSU GİDEBİLİR

Transfer yasağı nedeniyle 4.5 yıldır kadrosuna takviye yapamayan Altay, ödeme yapamazsa 7 oyuncusunu ara transfer döneminde kaybetme tehlikesi yaşayacak.

KÜME DÜŞÜRÜLME TEHLİKESİ

Altay, FIFA'lık olan eski yabancı oyuncularına önümüzdeki günlerde ödeme yapamazsa puanlarının silinip küme düşürülme tehlikesi yaşayacak.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

