Sergen Yalçın istedi: 32 yıllık işine son verildi

SERGEN YALÇIN İSTEDİ: YOLLAR AYRILDI

Fanatik'te yer alan habere göre; 1993 yılından bu yana Beşiktaş'ta malzemecilik yapan Erdal Erdem'e teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi ile veda edildi.

Haberin devamında, kulüpte malzemeci olan ve aynı zamanda antrenörlük belgesi de olan Erdal Erdem, Sergen Yalçın'ın maçtaki hatalarını eleştirdi.

Bu konudan haberdar olan Sergen Yalçın, durumu yönetime bildirip, "Malzemeciden ders alır hale geldik..." şeklinde tepki verdi.

Beşiktaş yönetimi ise kulübe yıllarını veren Erdal Erdem'e, "Gel seni Dikilitaş’a hoca yapalım. Kulüpten maaşını almaya devam et" önerisinde bulunduğu aktarıldı.

Ancak Erdem'in bu teklifi reddettiği, daha sonra yolların ayrıldığı belirtildi.

32 YILDIR BEŞİKTAŞ'TA GÖREV YAPIYORDU

1993 yılında Christoph Daum döneminde Beşiktaş’a malzemeci olarak adım atan Erdal Erdem, geçen yıllar içinde dikkat çekici bir gelişim süreci yaşadı.

Bu süreçte üç farklı üniversitede beden eğitimi ve spor, spor yöneticiliği ile ekonomi alanlarında eğitimini tamamlayan Erdem, katıldığı kurslarda da en yüksek dereceleri elde ederek UEFA A Teknik Direktör Lisansı almaya hak kazandı.