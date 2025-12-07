Sakaryaspor sıkıntılı süreçte

2023-2024 sezonunda play-off finalinde Süper Lig'in kapısından dönen Sakaryaspor, iki sezondur hem ekonomik hem idari hem de sportif yönden istediğini yapamıyor.

Geçen sezon son maçta lige tutunan yeşil-siyahlı takım, Caner Erkin, Sadık Çiftpınar, Dimitrios Kolovetsios, Josip Vukovic, Rijad Kobiljar, Eren Erdoğan, Lukasz Zwolinski, Umechi Akuazaoku ve Wissam Ben Yedder gibi isimleri kadrosuna katarak sezona Süper Lig hedefiyle başladı.

Sakarya temsilcisi, istediği sonuçları alamayınca ligin 4. haftasında sahasında 4-1 yenildiği Boluspor maçının ardından teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdı.

Takımın başına getirilen Serhat Sütlü ile de umduğunu bulamayan yeşil-siyahlı ekip, sonrasındaki 12 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgiyle sahadan ayrıldı.

Ligin 16. haftasında deplasmanda Esenler Erokspor'a 4-1 yenilen Sakaryaspor'da Sütlü dönemi sona erdi.

Bülent Yıldırım: Penaltı yok

TEKRAR SEÇİMLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİTME KARARI

Sakaryaspor'da 8 Haziran'da gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa Muhammet Kıratlı getirildi, istenilen sonuçlar gelmeyince kongre kararı alındı.

Ekimde gerçekleştirilen kongrede kulüp başkanlığına aday çıkmaması üzerine mevcut başkan Kıratlı ve yönetimiyle devam etme kararı alındı.

Hafta içi Kıratlı'nın istifa ettiğini açıklamasının ardından kulüp, 19 Aralık'ta tekrar seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı.

Zor günler geçiren kulüpte hem Kıratlı'nın istifası ve kongre kararı alınması hem de teknik direktörle yolların ayrılması nedeniyle belirsizlik sürüyor.

GALİBİYET HASRETİ 5 MAÇA ÇIKTI

Sezona deplasmanda Bandırmaspor ile 1-1 berabere kalarak başlayan Sakaryaspor, sahasında Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2'lik skorla geçti.

Sipay Bodrum FK'ye deplasmanda 3-1, evinde Boluspor'a 4-1 mağlup olan Sakarya ekibi, konuk olduğu Erzurumspor FK ile 1-1 berabere kaldı.

Konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-1 yenen yeşil-siyahlı takım, deplasmanda Atko Grup Pendikspor'a 4-1, evinde Özbelsan Sivasspor'a ise hükmen 3-0 mağlup oldu.

Konuk olduğu SMS Grup Sarıyer'i 2-1, deplasmanda Adana Demirspor'u 6-0 mağlup eden Sakarya temsilcisi, içeride Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek tek galibiyet serisini elde etti.

Sakaryaspor, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor ve konuk ettiği Serikspor'a 3-2'lik skorlarla yenildi.

Ligin 14. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile 3-3, evinde Eminevim Ümraniyespor'la 1-1 berabere kalan Sakarya temsilcisi, dış sahada Esenler Erokspor'a 4-1 yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Yeşil-siyahlı takım, ligde 16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda 19 puanla 14. sırada yer alıyor.

Rakip fileleri 28 kez havalandıran, kalesinde 3'ü hükmen yenilgiden olmak üzere 34 gol gören Sakarya ekibi, ligde Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor'un ardından en fazla gol yiyen takım konumunda bulunuyor.

Yeşil-siyahlı ekip, ligin 17. haftasında konuk edeceği Atakaş Hatayspor'u yenerek hem moral bulmak hem de alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.