Bülent Yıldırım: Penaltı yok

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Trio ekibi Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

14. DAKİKADA JHON DURAN İLE DUARTE'NİN POZİSYONU

Deniz Çoban: Faul doğru. Duran'ın elini savurduğu hareket rakibin kulağının kenarına doğru geliyor. Şiddet, acımasızlık, yarayıcılık var mı, yok ama hakem burada sarı verse daha çok kabul ederdim ama kırmızıyı düşünmem.

Bülent Yıldırım: Duarte'nin tutması net bir faul. Duran da 'git başımdan' dercesine bir reaksiyon gösteriyor. Elle bir vurma söz konusu değil. Kurtulurken savurduğu kol rakibini itiyor. Küçük bir temas var ama bu bir reaksiyon. Kontrolsüz bir faul, kırmızı düşünülmez ama kesinlikle sarı verilmeliydi.

Bahattin Duran: Kart konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Duran'ın eli Duarte'nin koluna geliyor. Hakem faul verir, Duran sarı kart görür. Pozisyonun özeti benim için bu.

67. DAKİKADA F.BAHÇE'NİN OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bahattin Duran: Burada yorum yapacak pek de bir şey yok herhalde.

Bülent Yıldırım: Net bir ofsayt, doğru bir tespit, yardımcı hakem yanılmamış. Kutluyorum.

73. DAKİKADA KEMEN'İN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: Bu maçta en çok hakemi eleştireceğim konulardan biri bu oldu. Bu dakikaya kadar maçı getirdiniz, buraya koşarak geldiniz. Penaltı beklentisi var, penaltıyla uzaktan yakından alakası yok ancak pozisyon sonrası tartışma esnasında oyuncular anlaştı diye es geçemezsiniz, cezasını keseceksiniz.

Bülent Yıldırım: Hakem oyuncu grubunun yanına yaklaşmakta gecikiyor, olay yerine yakın olmalıydı. Top oyuna girdikten sonra kritik bir pozisyonu kendi gözüyle görebilmesi için gerekli. Asensio'nun Kemen'e yönelik ihlali söz konusu değil, penaltı yok. Skriniar ve Kemen arasındaki tartışma ise böyle çözülmemeliydi, iki oyuncu da sarı kart görmeliydi.

Bahattin Duran: Penaltı söz konusu değil, iki oyuncu da sarı kart görmeliydi.