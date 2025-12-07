Bülent Yıldırım: Penaltı yok

Bülent Yıldırım: Penaltı yok
Yayınlanma:
Eski hakemler Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, Başakşehir-Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Trio ekibi Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım, maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

14. DAKİKADA JHON DURAN İLE DUARTE'NİN POZİSYONU

Deniz Çoban: Faul doğru. Duran'ın elini savurduğu hareket rakibin kulağının kenarına doğru geliyor. Şiddet, acımasızlık, yarayıcılık var mı, yok ama hakem burada sarı verse daha çok kabul ederdim ama kırmızıyı düşünmem.

Icardi'nin ayrılması durumunda yerine gelecek isim belli olduIcardi'nin ayrılması durumunda yerine gelecek isim belli oldu

Bülent Yıldırım: Duarte'nin tutması net bir faul. Duran da 'git başımdan' dercesine bir reaksiyon gösteriyor. Elle bir vurma söz konusu değil. Kurtulurken savurduğu kol rakibini itiyor. Küçük bir temas var ama bu bir reaksiyon. Kontrolsüz bir faul, kırmızı düşünülmez ama kesinlikle sarı verilmeliydi.

Bahattin Duran: Kart konusunda sizinle aynı fikirdeyim. Duran'ın eli Duarte'nin koluna geliyor. Hakem faul verir, Duran sarı kart görür. Pozisyonun özeti benim için bu.

2024/11/08/hbfb.jpg

67. DAKİKADA F.BAHÇE'NİN OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL EDİLEN GOLÜ

Bahattin Duran: Burada yorum yapacak pek de bir şey yok herhalde.

Bülent Yıldırım: Net bir ofsayt, doğru bir tespit, yardımcı hakem yanılmamış. Kutluyorum.

73. DAKİKADA KEMEN'İN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Deniz Çoban: Bu maçta en çok hakemi eleştireceğim konulardan biri bu oldu. Bu dakikaya kadar maçı getirdiniz, buraya koşarak geldiniz. Penaltı beklentisi var, penaltıyla uzaktan yakından alakası yok ancak pozisyon sonrası tartışma esnasında oyuncular anlaştı diye es geçemezsiniz, cezasını keseceksiniz.

Bülent Yıldırım: Hakem oyuncu grubunun yanına yaklaşmakta gecikiyor, olay yerine yakın olmalıydı. Top oyuna girdikten sonra kritik bir pozisyonu kendi gözüyle görebilmesi için gerekli. Asensio'nun Kemen'e yönelik ihlali söz konusu değil, penaltı yok. Skriniar ve Kemen arasındaki tartışma ise böyle çözülmemeliydi, iki oyuncu da sarı kart görmeliydi.

Bahattin Duran: Penaltı söz konusu değil, iki oyuncu da sarı kart görmeliydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Gençler arasında yeni kaygı “peniafobi” sessizce yayılıyor: O da ne mi!?
Spor
Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak hareket
Abdülkerim Bardakcı'dan Fenerbahçe taraftarını kızdıracak hareket
Icardi'nin ayrılması durumunda yerine gelecek isim belli oldu
Icardi'nin ayrılması durumunda yerine gelecek isim belli oldu