Sakaryaspor: 5 Erzurumspor: 2

Sakaryaspor: 5 Erzurumspor: 2
Yayınlanma:
TFF 1. Lig'de 24. haftanın en kritik maçlarından biri de Sakaryaspor ile Erzurumspor arasında oynanacak. İki takım tarihlerinde 15. kez karşı karşıya gelecek.

TFF 1. Lig'de 24. haftanın en önemli maçlarından biri Sakaryaspor ile Erzurumspor arasında 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.00.

TFF gece duyurdu: Erzurumspor ve Amedspor'a kötü haberTFF gece duyurdu: Erzurumspor ve Amedspor'a kötü haber

Ligde Erzurumspor, şampiyonluk mücadelesi verirken, Sakaryaspor düşme hattından çıkmayı hedefliyor.
Sakaryaspor, 23 puanla 18. sırada yer alıyor. Erzurumspor ise 45 puanla 2. sırada ve lider Amedspor'un 1 puan arkasında bulunuyor.

REKABETTE SAKARYASPOR ÖNDE

Sakaryaspor ile Erzurumspor, pazartesi akşamı tarihlerinde 15. kez karşı karşıya gelecekler. Medyabar'daki habere göre; 2 takım arasında oynanan 14 maçta galibiyet sayısında Sakaryaspor'un üstünlüğü bulunuyor. Sakaryaspor, bu maçlardan 5'ini kazandı. Erzurumspor ile rakibini 2 kez yenmeyi başardı. 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.
2 takım arasında ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçtan taraflar 1-1 berabere ayrılmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kışlık çorap muhabbeti: Emekliliğin tadı sıcacık ayaklarla çıkar
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
Ruslar ve Almanlar Antalya'ya akın etti
İstanbul'dan 9 saatte deprem bölgesine giden TIR şoförü konuştu: Kadranı peçeteyle kapattım
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Dünyanın dev bankası gümüş beklentisini açıkladı
Herkes altına kitlendi, ne yapsa tutunamadı
Herkes altına kitlendi
Ne yapsa tutunamadı
Meteoroloji alarm verdi: 20 ili listeye aldı
‘Bir şeyiniz yok’ dediler, bizi gönderdiler
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı: Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Süper Lig devine başkan olmayı reddetti
Ünlü milyarder Fenerbahçe'ye savaş açtı
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti: Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Ocak ayı satışlarında yeni bir üretici zirvede!
Çin otomotivinde BYD tahtını kaybetti
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu: Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
Bayram öncesi de 4 bin lira verilecek
En düşük maaş 47 bin 304 lira oldu
Spor
Kante'den ayağının tozuyla çocuklar için 14 milyon lira
Kante'den ayağının tozuyla çocuklar için 14 milyon lira
Bahis oynayan kaleci Süper Lig'e gitti
Bahis oynayan kaleci Süper Lig'e gitti
2. Lig ekibi şampiyonluğa giden rakibinin 10 numarasını aldı
2. Lig ekibi şampiyonluğa giden rakibinin 10 numarasını aldı