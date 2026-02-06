Sakaryaspor: 5 Erzurumspor: 2

TFF 1. Lig'de 24. haftanın en önemli maçlarından biri Sakaryaspor ile Erzurumspor arasında 9 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Maçın başlama saati 20.00.

Ligde Erzurumspor, şampiyonluk mücadelesi verirken, Sakaryaspor düşme hattından çıkmayı hedefliyor.

Sakaryaspor, 23 puanla 18. sırada yer alıyor. Erzurumspor ise 45 puanla 2. sırada ve lider Amedspor'un 1 puan arkasında bulunuyor.

REKABETTE SAKARYASPOR ÖNDE

Sakaryaspor ile Erzurumspor, pazartesi akşamı tarihlerinde 15. kez karşı karşıya gelecekler. Medyabar'daki habere göre; 2 takım arasında oynanan 14 maçta galibiyet sayısında Sakaryaspor'un üstünlüğü bulunuyor. Sakaryaspor, bu maçlardan 5'ini kazandı. Erzurumspor ile rakibini 2 kez yenmeyi başardı. 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

2 takım arasında ligin ilk yarısında Erzurum'da oynanan maçtan taraflar 1-1 berabere ayrılmıştı.