Sagnol Milli takımı öve öve bitiremedi
A Milli takımın 4-1'lik Gürcistan galibiyeti büyük ses getirdi. Maçın ardından Gürcistan'ın teknik direktörü Sagnol Ay Yıldızlılara övgüler yağdırdı.

Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol, "İleriye dönük çalışmamız gereken konularımız var. Türkiye güçlü bir takım. Son bölümdeki oyunumuzla gurur duyuyoruz ve ona göre çalışmalar yapacağız" dedi.

Gürcistan, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4’üncü maçında deplasmanda Türkiye’ye 4-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Gürcistan Teknik Direktörü Willy Sagnol değerlendirmelerde bulundu.

İleriki süreçte ellerinden gelenin daha fazlasını yapmaları gerektiğini aktaran Willy Sagnol, "Tabii ki hakemin optimal olması gerekiyor. Takım içerisinde olan güçlü ve zayıf oyuncular var. Sonraki süreçte bunu belirtmemiz gerekiyor. Elimizden gelenin fazlasını yapmamız gerekecek" ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR TAKIM’

Türkiye’nin güçlü bir takım olduğuna dikkat çeken Sagnol Ay - Yıldızlaıekibe de övgüler yağdırdı. Sagnol, "İleriye dönük çalışmamız gereken konularımız var. Türkiye güçlü bir takım. Yıldız oyunculardan kurulu ve hepsi yetenekli. Son bölümdeki oyunumuzla gurur duyuyoruz ve ona göre çalışmalar yapacağız" sözlerini sarf etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

