Saffet Sancaklı bahis batağına nasıl saplanıldığını açıkladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu, Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un başkanlığında Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesini ve kesin hesaplarını görüşmek için toplandı. Görüşmelerin en çarpıcı bölümü ise futbolda genişleyen bahis operasyonlarına ilişkin uyarılar oldu.

Hacıosmanoğlu'na bahis soruşturmasında tazminat şoku

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, futbol dünyasından biri olarak yaşananlara şaşırdığını belirterek komisyonda dikkat çekici açıklamalar yaptı.

"Yıllardır bu hakemleri savundum, savunmaz olaydım" diyen Sancaklı, "Gerçekten hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz. Rakamlar açıklandıktan sonra ben bile şok geçirdim. 1024 tane futbolcu bahis oynamış. Tüm liglerdeki oyuncuların toplamı 3 bin 700 kişi. 3 bin 700 kişinin 1024’ü kendi vatandaşlık numarasıyla hesap açarak bahis oynamış. Yıllardır bu hakemleri savundum, savunmaz olaydım. 571 tane hakem var Türkiye’de, bunun 149 tanesi kendi ismiyle bahis oynamış ve PFDK’ye sevk edilmiş. Her üç hakemden birisi, her üç futbolcudan birisi kendi adına bahis oynamış." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek'ten flaş bahis açıklaması: Maçlarımıza etki edebilir

"BİR FUTBOLCU 108 BİN DEFA OYNAMIŞ"

Sancaklı, bahis sitelerine giriş yapanların hepsinin aynı amaçla hareket etmediğini söyleyerek bazı hakemlerin yalnızca maç izleyebilmek için hesap açtığını anlattı.

Sancaklı, kapsamın boyutunu aktarırken kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıya da vurgu yaptı.

Açıklamasında şu sözlere yer verdi:

139 tane profesyonel futbol kulübü var Türkiye’de. 135’indeki oyuncular bahis oynamış. Bir hakem 5 yıllık kariyeri boyunca 18 bin defa iddia oynamış. Bir futbolcu 108 bin defa oynamış. Günde 20 tane falan kupon yapmış herhalde. Bu kuponlarla uğraşırken ne zaman futbol oynamayı ve hakemlik yapmayı düşündünüz?

Ne zaman yemek yediniz? Bir kulüpte 18, iki kulüpte 17, bir kulüpte 16 oyuncu, iki kulüpte 15 oyuncu var. İki tane şey var burada: Oyuncu bahis oynamış sadece, bu federasyonu ilgilendiriyor. Eğer bu oyuncular veya hakemler kendi maçlarına bahis oynadıysa Cumhuriyet Başsavcılığı devreye giriyor. O zaman 6222 giriyor devreye, şikeye giriyor. Fakat burada bir şeye daha dikkat etmemiz gerekiyor.

Nesine ve Misli.com’a ikinci ve üçüncü liglerin yayın hakları verildi. Resmi üye olmak için vatandaşlık numarası vermen lazım. Zaten belli hakemler oraya sadece maç izlemek için kaydolmuşlar. Bunlar bir bonus açıyorlar sana, bunu oynarsan ancak yayını açıyorlar sana. Sadece maç izlemek için girmiş, o bonusu mecburen kullanmış ve maç izlemiş olanlar var.

"BAŞKA ŞEYLER DE ÇIKACAK"

Komisyondaki konuşmada, bazı isimlerin adlarının soruşturmada yer almasının da dikkatle incelenmesi gerektiği belirtildi. Sancaklı, haksız yere suçlanan örnekler bulunduğunu söyleyerek şu ifadeyi kullandı:

"Bu operasyonu yaparken çok dikkat edilmesi lazım. Mesela Zorbay Küçük diye bir hakem açıklandı. Ben de çok şaşırdım. Adam gitti hemen savcılığa başvurdu. Meğerse adına açılmış bir yerden, affedildi. Bunlar oynamış da bir de bunları oynatanlar var. BAHİS BATAĞINA NASIL SAPLANILDIĞINI AÇIKLADI

18 Süper Lig kulübünün 100 milyar civarında borcu var. Kulüplerin birçoğu oyunculara parasını zamanında ödeyemiyor. Bu bahis mafyasının işine gelen bir ortam. Hemen bunlara yanaşıyorlar ve bunların aklını çeliyorlar. Bunların aklının çelinmesi tamamen karakter zafiyeti. Kulüpler o kadar kötü yönetildiler ki buna da çanak tutuyorlar. Önümüzdeki günlerde başka şeyler de çıkacak. Bu kulüpleri batağa sokarsanız bu paraları ödersiniz.

"'OYNATMAM' DİYENİ KÜME DÜŞÜRELİM"

Sancaklı, yaşanan krizin genç oyuncular için önemli bir kapı aralayabileceğini savunarak şu sözlerle çağrıda bulundu: