Sadettin Saran'ın aylık geliri ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yargılandığı “Yasa dışı bahis reklamı” davasında hakim karşısına çıktı. Saran mahkemede aylık gelirinin 5 milyon lira olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı ve Sports TV sahibi Sadettin Saran, futbol maçlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamı yapılmasına ilişkin, yargılandığı davanın duruşması için İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.
Sadettin Saran, hakkında açılan “yasa dışı bahis reklamı davası" kapsamında ikinci kez hakim karşısına çıktı.
Saran, 26 Aralık 2024 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ilk ifadesini vermişti.

AYLIK GELİRİ 5 MİLYON LİRA

Mahkemede söz alan Saran, gelir durumu ve iş hayatına vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

  • Aylık gelirim 5 milyon TL.
  • Devlet memuru çocuğuyum, 30 yıldır şirketi dişimle tırnağımla kurdum.
  • Yasa dışı bahis özendirmemiz yok.

SARAN DAVASININ KONUSU:

İstanbul’da yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında iş insanı Sadettin Saran ve bazı şüpheliler hakkında 2024 yılında iddianame düzenlenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede Saran, “şüpheli” olarak yer alıyor.

Sadettin Saran için bahis kararı verildiSadettin Saran için bahis kararı verildi

SUÇLAMA:

“S SPORT” internet sitesinde yayınlanan futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamı yapmak.

TALEP EDİLEN CEZA:

1 ila 3 yıl arası hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası.

S SPORT VE BAHİS İDDİASI

İddianamede, Saran ve diğer şüphelilerin, Saran İnternet Televizyon Yayıncılık A.Ş. bünyesinde hizmet veren S SPORT internet yayın platformunda yasa dışı bahis reklamları yaptıkları iddia edildi.
Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.

