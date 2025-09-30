Sadettin Saran için bahis kararı verildi

Fenerbahçe’de başkanlığa seçilen Sadettin Saran’ın bahis firmasındaki hisseleri tartışmalara neden olurken Spor Toto’dan beklenen karar geldi.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Spor Toto, söz konusu bahis firmasının sözleşmesini feshetti. Sabuncuoğlu paylaşımında "Spor Toto, Sadettin Saran'ın 26 Ağustos'ta yaptığı başvuruyu kabul etti ve Tuttur'un sözleşmesini feshetti" dedi.

Sadettin Saran'ın istediği oldu

CEZA VERİLMESİNİN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Spor Toto’nun kararıyla birlikte bahis firmasının faaliyetlerine sonlandırılırken Sadettin Saran’a ceza verilmesinin önüne geçildi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın adaylığı süresince bahis firmasındaki hisseleri gündem olmuştu. TFF ve FIFA kuralları sebep gösterilerek Sadettin Saran’ın seçilmesi halinde kulübe ağır cezaların verilebileceği ifade edilmişti. Sadettin Saran ise Fenerbahçe için fedakarlık yapacağını ve şirketi kapatacağını aktarmıştı.