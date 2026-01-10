Sadettin Saran Galatasaray maçı sonrası bir an bile vakit kaybetmedi

Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı mağlup ederek 2014’ten bu yana süren kupa hasretine son veren Fenerbahçe, büyük moral kazanırken gözünü transfere çevirdi.

Sarı - Lacivertlilerde bu hafta önemli gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

ARA TRANSFERDE FIRTINA GİBİ

Fenerbahçe, ara transfer dönemine üç önemli isimle giriş yaptı. Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi kadroya katıldı. Yeni transferler kısa sürede takıma katkı sağladı. Musaba, Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor karşısında yaptığı 2 asistle öne çıkarken, Guendouzi finalde Galatasaray’a karşı sahne aldı ve golünü attı.

SADETTİN SARAN VAKİT KAYBETMEDİ

Kupayla birlikte takımda büyük bir motivasyon oluştu. Yeni transferlerin sergilediği performans, camiada beklentileri yükseltirken yönetim de kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray derbisi sonrası Sadettin Saran bir an bile vakit kaybetmeden çalışmalara başladı.

HÜCUM TRANSFERİ GELECEK

Fenerbahçe’nin gündeminde hücum hattına yapılacak eklemeler var. Uzun süredir takip edilen iki isim öne çıkıyor: Atletico Madrid’den Alexander Sörloth ve Atalanta’dan Ademola Lookman. Yönetimin bu oyuncular için önümüzdeki günlerde somut adımlar atması bekleniyor.

SÖRLOTH VE LOOKMAN

Süper Kupa zaferiyle moral bulan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor. Musaba ve Guendouzi’nin etkili performansları sonrası gözler hücum hattına yapılacak takviyelere çevrildi. Yönetim, Sörloth ve Lookman için harekete geçmeye hazırlanıyor.