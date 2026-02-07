Rüştü Reçber'in oğlunu Emre Belözoğlu aldı

Yayınlanma:
Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in futbolcu olan oğlu Mehmet Burak Reçber'i Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa transfer etti.

Eski milli takım kalecisi Rüştü Reçber'in futbolcu olan oğlu Mehmet Burak Reçber'in yeni takımı belli oldu.
18 yaşındaki Mehmet Burak Reçber, babasının eski takım arkadaşı teknik direktör Emre Belözoğlu'nun takımı Kasımpaşa'ya transfer oldu.
Mehmet Burak Reçber, futbola Fenerbahçe altyapısında başladı.

1 Eylül 2022'de İngiltere'nin Queens Park Rangers takımının altyapısına geçti. Burada alt yaş takımlarında forma giydi.

Santrfor olarak görev yapan Mehmet Burak Reçber, Kasımpaşa'ya attığı imzayla Türkiye'ye geri dönmüş oldu.

KASIMPAŞA'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Kasımpaşa Kulübü, Mehmet Burak Reçber transferini diğer transferleriyle birlikte duyurdu.
Kasımpaşa Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Burak Gültekin, Mehmet Burak Reçber ve Ahmet Kaan Öztürk Kasımpaşamızda
Kasımpaşamız, Altınordu FK’dan Burak Gültekin (2006), Queens Park Rangers FC’den Mehmet Burak Reçber (2007) ve FC Shkupi’den Ahmet Kaan Öztürk (2007) ile sözleşme imzaladı.
Kemerburgaz Tesislerimizde, CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendilerini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza atan genç futbolcularımıza, armamız altında başarılar dileriz.
Hoş geldiniz çocuklar!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

