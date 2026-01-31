Emre Belözoğlu: Yırtınsanız da olmaz başka bir karar alırım

Emre Belözoğlu: Yırtınsanız da olmaz başka bir karar alırım
Yayınlanma:
Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor'a 1-0 yenildikleri maçla ilgili olarak dikkat çeken bir yorumda bulundu. Belözoğlu, "Bazen nasipte yoksa yırtınsanız da olmaz. Benim bu işin dönebileceğine inancım var. Dönmeyeceğine inandığım an başka bir karar alırım" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Samsunspor'a 1-0 yenildikleri maçtan sonra oyuncularının ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Belözoğlu, "Kaybetmek çok üzüntü verici bir şey. Futbolcuyken de böyleydi. Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçı kaybettik. Geldiğimizden beri inşa etmeye çalışıyoruz ama nasipten ötesi yok. Yapmamız gereken çalışmak. Oyuncu grubumuz elinden geleni yapmaya çalışıyor. Sahada Samsunspor'dan daha iyi bir takım vardı. Karşınızda güçlü oyunculara sahip bir kadro var. Bitiricilik konusunda problem yaşıyoruz, bunu değiştirmeye çalışıyorum" dedi.

Samsunspor 90+2'de kazandı: Reis havalara uçtuSamsunspor 90+2'de kazandı: Reis havalara uçtu

Belözoğlu, şöyle devam etti:
"3-0 ya da 4-0 yapacak bir maç değildi ama 1-0'ı yakalamamız gereken bir maçtı. Bunu değerlendirebilsek o zaman başka bir senaryo olabilirdi. İçeriye bazı oyuncular dahil ettik, kaliteyi yükselttik ama aralarında uzun süre oynamayanlar var. Onların gelişimleri de olacak. Önümüzde 42 puan var. Bugünkü mağlubiyet gerçekten bizi üzdü ama orada kalamayız. Bir an önce toparlanmalıyız. Takımım özverili şekilde gösterdiğimi yapmaya çalışıyor. Oyunun bazı gerçekleri var. O ortayı o dakikada kestirmeyecek ya da vurdurmayacaksınız. Oyun olarak yenilmedik ama skor maalesef üzücü."

"İŞİN DÖNEBİLECEĞİNE İNANCIM VAR"

Transfere ilişkinde konuşan Belözoğlu, "Transfer yapmamız gerekiyor gibi duruyor. 1 tane daha yapabiliriz. Kolay değil devre arası sıkıntılı. Herkes fit olsa başka bir senaryo ve oyun konuşabiliriz. Mevcutta 1 oyuncu daha getirme durumumuz olabilir" dedi.
Hajradinovic'in eksikliğini hissettiklerini aktaran Belözoğlu, "Hajradinovic burayı bilen bir isim. İrfan da çok iyi bir oyuncu ama 5 ay oynamadı adapte olması zor oluyor. Kolay değil, her şeyi yapmaya çalışıyor. İyi bir oyuncu grubu var. Bazen nasipte yoksa yırtınsanız da olmaz. Benim bu işin dönebileceğine inancım var. Dönmeyeceğine inandığım an başka bir karar alırım" diye konuştu.

Kaynak:AA

