Samsunspor 90+2'de kazandı: Reis havalara uçtu

Süper Lig'de Samsunspor, Kasımpaşa'yı deplasmanda 90+2'de atılan golle 1-0 mağlup etti. Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, golden sonra ve maç sonu büyük bir sevinç yaşadı.