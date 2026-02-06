Rus milyarderin İzmir’deki dev fabrikası Bursaspor’un sponsoruna satıldı

TFF 2. Lig ekibi Bursaspor’a verdiği desteklerle dikkat çeken Matlı Holding’den sürpriz bir satın alma geldi.

YAKAMOZ YAĞ’I SATIN ALDILAR

Kerim Ülker’in haberine göre Matlı Holding, Aleksander Lutsenko’nun sahibi olduğu İzmir merkezli Yakamoz Yağ’ı satın aldı. Satın alma bedeli açıklanmazken Rus milyarder, şirketi 2017 yılında 34 milyon dolara Yakamoz Yağ’ı almıştı.

KREMLİN İLE YAKIN BAĞLARI VAR

Eski bir Sovyet subayı olan Aleksander Lutsenko, 1994 yılında Sodrugestvo Grubu'nu kurdu. Gıda sektöründe faaliyet gösteren Aleksander Lutsenko’nun 2.5 milyar dolar serveti bulunuyor. Lutsenko’nun Kremlin ile yakın bağları bulunuyor.

BURSASPOR’A STAT İSİM SPONSORU OLDU

Daha önce Yörsan ve Keskinoğlu markalarını satın alan Matlı Holding, Bursaspor’a verdiği destekle dikkat çekti. Bursa merkezli olan holding, yeşil-beyazlılara stat isim sponsoru oldu.