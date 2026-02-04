6-0'lık galibiyet sonrası Bursaspor'da tepkiler yükseldi

Yayınlanma:
Adanaspor'u 6 golle geçen Bursaspor'da taraftarlar sağanak yağıştan olumsuz etkilendi. Yağışta zemin de olumsuz etkilenirken eleştiriler geldi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta dolu dizgin yoluna devam eden Bursaspor konuk ettiği Adanaspor’a gol oldu yağdı.

BURSASPOR’DAN EVİNDE FARKLI GALİBİYET

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlılar, rakibini 6-0 mağlup etmeyi başardı.

bursaspor-6-0-adanaspor-1697f845fdf91e.jpg

TARAFTARLAR SIRILSIKLAM OLDU

Dolu tribünlerin önünde oynanan maçta sağanak yağış taraftarları zor durumda bıraktı. Taraftarlar yağmur altında zor anlar yaşarken olaya gazeteci İhsan Aydın’dan tepki geldi.

YAŞANANLARA TEPKİ

Stada yüz milyonlarca lira yatırım yapıldığını belirten İhsan Aydın yazısında paraların boşa gidip gitmediğini sorguladı.

“ZEMİN BALÇIĞA DÖNDÜ”

Zeminin yağmur altında balçığa dönüştüğünü vurgulayan İhsan Aydın, iyileştirme yapılmasını gerektiğini söyledi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

