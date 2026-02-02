Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması: Bonservis olarak 25 futbol topu istediler

Rıdvan Dilmen'den transfer açıklaması: Bonservis olarak 25 futbol topu istediler
Yayınlanma:
Muğlaspor Dergisi'ne röportaj veren Rıdvan Dilmen, takıma transfer sürecine dair konuştu. Dilmen, Nazilli Sümerspor’dan gelişi için 25 futbol topu bonservis istendiğini söyledi.

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Muğlaspor Dergisi’nin ilk yayını için röportaj verdi.

“25 FUTBOL TOPU İSTEDİLER”

Nazilli Sümerspor’dan Muğlaspor’a geliş süreciyle ilgili konuşan Rıdvan Dilmen ilginç bir itirafta bulundu. Dilmen, bonservisinin 25 futbol topu olduğunu söyledi.

Rıdvan Dilmen açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

O yıllarda profesyonel ligler bugünkü gibi değildi. Muğlaspor, amatör kümede olmasına rağmen hedefleri olan, geleceğe bakan bir kulüptü. Nazilli’de oynarken beni izlediler, beğendiler ve Muğlaspor’a geldim. Transfer parası yoktu ama 25 futbol topu istediler, onu da jest yaparak verdiler.

2 YIL MUĞLASPOR FORMASI GİYDİ

1979-1981 yılları arasında Muğlaspor forması giyen Rıdvan Dilmen, daha sonrasında Boluspor’un yolunu tuttu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

