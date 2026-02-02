Galatasaray'da yollar ayrılıyor: Sözleşmeyi feshetmek için tesislere geldi

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, takımda düşünmediği isimleri göndermeye hazırlanıyor.

YUSUF DEMİR İLE YOLLAR AYRILIYOR

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukçu ve teknik direktör Okan Buruk’un istenmeyen adam ilan ettiği Yusuf Demir ile yollar ayrılıyor.

Oyuncunun menajeri, sözleşme fesih görüşmelerinde bulunmak üzere Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’ne geldi. Taraflar arasında yapılacak görüşmenin ardından Yusuf Demir’in serbest kalması bekleniyor.

ALACAKLARININ TAMAMINI İSTİYOR

Yusuf Demir’in menajeri daha önce yaptığı açıklamada sezon sonunda bitecek olan sözleşmeden alacakların tamamını istediklerini söylemişti.

22 MAÇTA 2 GOL VE 2 ASİST KAYDETTİ

2022 yılında 6 milyon euro karşılığında transfer edilen Yusuf Demir, 22 maçta forma giydi. Demir, 2 gol ve 2 asist kaydetti.