Galatasaray maçında Opoku'nun kendi kalesine attığı gol için ilginç iddia
Galatasaray - Kayserispor maçına dair konuşan Önder Özen, Opoku'nun kendi kalesine attığı golü Victor Osimhen'e bağladı.

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 4-0 mağlup etti.

OPOKU KENDİ KALESİNE ATTI

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 7’de Opoku (KK) 26’da Osimhen (P) 60’ta Sara ve 90+4’te Icardi (P) kaydetti.

Karşılaşmanın ardından Neo Spor Youtube kanalında konuşan Önder Özer, Galatasaray’ın ilk golüne dair ilginç bir iddiada bulundu.

“BAŞKA FUTBOLCU OLSAYDI KENDİ KALESİNE ATMAYACAKTI”

Opoku’nun Osimhen korkusundan kendi kalesine attığını belirten Önder Özen, “Galatasaray adına 90 dakika iyi bir maçtı. İkinci yarı ise lezzetliydi. Eğer Kayserisporlu Opoku'nun kendi kalesine attığı golde Osimhen değil de başka bir futbolcu olsaydı kendi kalesine atmayacaktı pozisyondan korktuğu için öyle oldu. Osimhen'in yetişme ihtimali vardı” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

