Rıdvan Dilmen şaşkına döndü

Fenerbahçe’nin Süper Lig 21. haftasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen dikkat çeken yorumlarda bulundu.

Sports Digitale YouTube kanalına konuşan Dilmen, özellikle Kerem Aktürkoğlu’nun attığı gollere dikkat çekerek, “Kerem az daha taraftarla arasındaki bağı kaybetmek üzereyken bu golle imdadına yetişti” ifadelerini kullandı.



Gençlerbirliği’nin organizasyonlu ve güvenli bir takım olduğunu vurgulayan Dilmen, maçın ikinci yarısının da aynı tempoda geçtiğini belirtti.

SIDIKI ŞAŞKINLIĞI

Fenerbahçe’nin hücum hattını değerlendirirken Rıdvan Dilmen şaşkınlığını da gizleyemedi. "Fenerbahçe 2.5 santrforla oynuyor" diyen Dilmen, "Cherif’i bekleyeceğiz. Genç oyuncu sözü beni şaşırttı. Acaba yatırım mantığına mı dönüyor iş" sözleriyle 19 yaşındaki yeni transferle ilgili soru işaretlerini gündeme getirdi. Dilmen ayrıca, formda olmayan Duran ve En-Nesyri’ye rağmen Talisca ve Asensio gibi isimlerin skor katkısı sağladığını, Kerem’in de bu maçta aynı şekilde öne çıktığını belirtti.

"İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLUR"

Dilmen, Fenerbahçe’nin santrfor transferinde yaşadığı sıkıntıya değinerek Cherif’in performansının ilerleyen kupa maçlarında netleşeceğini söyledi. Ayrıca orta saha için Kante ve Edson tercihini öne çıkararak, Trabzonspor deplasmanında topun kalması için Kante’nin, rakibi engellemek için ise Edson’un mantıklı olacağını ifade etti.