Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı öncesi yapacağı hatayı açıkladı

Yayınlanma:
Galatasaray'ın Gaziantep FK beraberliğini değerlendiren Rıdvan Dilmen, Atletico Madrid maçı öncesi 2 transferin gelebileceğini söyledi.

Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Rams Park’taki mücadelede taraflar, 1-1 berabere kaldı.

Süper Kupa mağlubiyetinin ardından Gaziantep FK ile de berabere kalınması camiada tepkilere neden oldu.

“GALİBİYETİ ASLA HAK ETMEDİ”

Karşılaşmanın ardından Sports Digitale Youtube kanalında konuşan Rıdvan Dilmen, “Galatasaray galibiyeti asla hak etmedi. Pozisyonu var birkaç tane. Maçın kırılma anlarından biri Bayo'nun uzatmalarda kaçırdığı pozisyon. Bugün maçla ilgili çok konuşulacak bir şey yok” dedi.

“GALATASARAY KENDİ KAYBEDER”

Tribünlerin boş olmasına değinen Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe 3 tane oyuncu indirince, şimdi Kante de gelmek üzere olunca... Baskıya dayanamayan bir anlayış da var Galatasaray'da. Aslında kim kaybeder, Galatasaray kendi kaybeder. Çok değerli bir çarşamba maçı var. Galatasaray yeni stada geçtikten sona 13. olduğu sezonun haricinde böyle bir görüntü gördün mü hiç? Full çekiyordu” ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar ilk yayınında açıkladı: Okan Buruk 5 gün içerisinde görevi bırakabilirAhmet Çakar ilk yayınında açıkladı: Okan Buruk 5 gün içerisinde görevi bırakabilir

“2 TANE OYUNCU ALACAKLAR KORKUDAN”

Sarı-kırmızılıların transfer yapacağını vurgulayan Rıdvan Dilmen, “Galatasaray'la ilgili teknik olarak çok fazla yorum yapmaya gerek yok. Fikstürde 24. haftaya kadar avantajı gözükse de oynadığı oyun ışık vermiyor. Bakın göreceksiniz, Atletico Madrid maçından önce 2 tane oyuncu alacaklar korkudan. Bu hatayı getirebilir ve getirecek de zaten” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
