Protesto edildi: Galatasaray'a geri dönüyor

Yayınlanma:
Samsunspor’da kiralık oynayan genç orta saha Eyüp Aydın, yaşadığı sıkıntılar nedeniyle kararını verdi. Bonservisi Galatasaray'da olan genç yıldız dönüş yolunda.

Devre arası transferde düğmeye basan Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.
Sarı - Kırmızılıların yetenekli oyuncusu Eyüp Aydın, Eylül ayında 100 bin Euro kiralama bedeliyle Samsunspor’a gönderilmişti.

21 yaşındaki futbolcunun bonservisini almak isteyen Samsunspor’un planları, oyuncunun mutsuzluğu nedeniyle belirsizliğe girdi.

PROTESTO EDİLDİ

Başakşehir maçında taraftarların ıslıklarına maruz kalan Eyüp Aydın, bu durumdan büyük üzüntü yaşadı. Protestolar sonrası genç oyuncunun Samsun’dan ayrılmayı düşündüğü öğrenildi.

GELECEĞİ BERKAN'A BAĞLI

Eyüp Aydın’ın Galatasaray’a dönüş ihtimali, Berkan Kutlu’nun transfer durumuna bağlı. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Berkan, daha fazla forma şansı bulmak için ayrılmayı düşünüyor.

Eyüp Aydın Galatasaray'a dönmek istiyor

27 yaşındaki başarılı oyuncuya hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler var. Ancak Galatasaray, bonservis bedeli almadan Berkan’ı bırakmaya sıcak bakmıyor. Berkan Kutlu’nun ayrılması halinde Eyüp Aydın’ın Galatasaray’a dönme ihtimali güçleniyor. Samsunspor’da mutsuz olan genç futbolcu için devre arası transfer dönemi kritik bir süreç olacak.

