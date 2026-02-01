Parasızlıktan maçlara gitmekte zorlanan 2. Lig ekibine Bursaspor'dan destek

Yayınlanma:
Adanaspor'u konuk edecek Bursaspor'da başkan Enes Çelik, rakibinin konaklama masraflarını üstlendi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 22. haftasında Bursaspor sahasında Adanaspor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.

ADANASPOR’A DESTEK

Mali sıkıntılar nedeniyle deplasmanlara gitmekte zorluk çeken Adanaspor’a destek rakibinden geldi.

bursaspor-kahramanmaras-tribunler-1.webp

KONAKLAMA MASRAFLARINI ENES ÇELİK ÖDEDİ

Bursaspor Başkanı Enes Çelik’in, Bursa’daki konaklama masraflarını karşıladığı ortaya çıktı.

TARAFTARLARIN TAKDİRİNİ KAZANDI

Enes Çelik’in jesti sosyal medyada gündem olurken hem Bursalı hem de Adanalı taraftarlar tebrik etti.

TFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılarTFF 1. Lig ekibini satın alan Azeri milyarder forvette oğlunu oynatınca 4 maçtır gol atamadılar

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK MAÇ

Geride kalan 21 haftada 47 puan toplayan Bursaspor maç fazlasıyla liderlik koltuğunda yer alıyor. 4 puandaki Adanaspor ise 17. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

