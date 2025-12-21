Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Serikspor’da teknik direktör Sinan Paşalı, oyuncu eksikliğine dikkat çekti.

SİNAN PAŞALI DAYANAMADI

1. Lig’in 18. haftasında Hatayspor sahasında Serikspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Serikspor Teknik Direktörü Sinan Paşalı, takımındaki oyuncu eksikliğine vurgu yaptı.

Paşalı, yedek kulübesinde oyuncu sayısının yetersizliğine dikkat çekerek, “Bugün bir oyuncu değiştirebildim, oyuncu yok kulübede. Bu hafta içinde de 3 ya da 4 oyuncumuz takımdan ayrılıyor. Oyuncuları artık bir şekilde motive etmekte, maça konsantre etmekte artık çok zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

4 OYUNCU TAKIMDAN AYRILDI

Deneyimli teknik adam, sözleşmesi feshedilen 4 oyuncunun takımdan ayrıldığını hatırlatarak, “Çocuklar yine sahaya çıkıyor, ellerinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar ama bu da maalesef yeterli olmuyor çünkü artık kafaları başka yerlerde. Doğal olarak onlar da kendilerini düşünmek zorundalar. Sezon başından beri çok büyük zorluklar çekiyoruz. Buraya kadar tutabildik ama gidenler olacak. Bundan sonra ne olacağını gerçekten ben de bilmiyorum” şeklinde konuştu.

Serikspor’da yaşanan kadro sıkıntısının, önümüzdeki haftalarda takımın performansını doğrudan etkilemesi bekleniyor.