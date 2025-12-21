Oyuncusu kalmayan teknik direktör isyan etti

TFF 1. Lig'de zor günler geçiren Serikspor Teknik Direktörü Sinan Paşalı'nın isyanı tüm dikkatleri genç teknik adamın üzerine çevirdi. "Oyuncuları maça konsantre etmekte zorlanıyorum" diyen Paşalı nedenini açıkladı.

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Hatayspor ile 1-1 berabere kalan Serikspor’da teknik direktör Sinan Paşalı, oyuncu eksikliğine dikkat çekti.

SİNAN PAŞALI DAYANAMADI

1. Lig’in 18. haftasında Hatayspor sahasında Serikspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Serikspor Teknik Direktörü Sinan Paşalı, takımındaki oyuncu eksikliğine vurgu yaptı.

sinan.jpg

Paşalı, yedek kulübesinde oyuncu sayısının yetersizliğine dikkat çekerek, “Bugün bir oyuncu değiştirebildim, oyuncu yok kulübede. Bu hafta içinde de 3 ya da 4 oyuncumuz takımdan ayrılıyor. Oyuncuları artık bir şekilde motive etmekte, maça konsantre etmekte artık çok zorlanıyorum” ifadelerini kullandı.

4 OYUNCU TAKIMDAN AYRILDI

Deneyimli teknik adam, sözleşmesi feshedilen 4 oyuncunun takımdan ayrıldığını hatırlatarak, “Çocuklar yine sahaya çıkıyor, ellerinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar ama bu da maalesef yeterli olmuyor çünkü artık kafaları başka yerlerde. Doğal olarak onlar da kendilerini düşünmek zorundalar. Sezon başından beri çok büyük zorluklar çekiyoruz. Buraya kadar tutabildik ama gidenler olacak. Bundan sonra ne olacağını gerçekten ben de bilmiyorum” şeklinde konuştu.

fasl.jpg

Serikspor’da yaşanan kadro sıkıntısının, önümüzdeki haftalarda takımın performansını doğrudan etkilemesi bekleniyor.

