Oulai 5 bin 800 kilometrelik yoldan Trabzon'a döndü

Oulai 5 bin 800 kilometrelik yoldan Trabzon'a döndü
Yayınlanma:
Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai, Afrika Kupası'ndan döndü. Fas'taki çeyrek final maçı sonrası Fildişili futbolcu ülkesinden 5 bin 800 kilometrelik yolu kat ederek Trabzon'a ulaştı.

Oulai'nin Afrika Kupası serüveni sona erdi.
Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Oulai, Afrika Uluslar Kupası’nın ardından yeniden Trabzon’a döndü. Fildişi Sahili Milli Takımı ile turnuvada mücadele eden oyuncu, takımının çeyrek finalde Mısır’a 3-2 yenilerek elenmesinin ardından ülkesine giderek kısa bir izin kullandı.

KRALLAR GİBİ KARŞILANDI

Turnuva sonrası dört gün izinli olan Oulai, tatilini Fildişi Sahili’nde geçirdi. Burada taraftarların ve halkın yoğun ilgisiyle karşılanan futbolcu, ülkesinde büyük sevgi gösterileriyle moral buldu.
İzni biten Oulai, dün akşam saatlerinde Trabzon’a geldi. Yıldız oyuncu 5 bin 800 kilometrelik yolu kat ederek Trabzon'a ulaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adam az önce geldi” ifadelerini kullanarak dönüşünü duyurdu. Trabzonspor da kulüp hesabından yayınladığı video ile yıldız oyuncunun dönüşünü taraftarlara aktardı.

ouali.jpg

"SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Afrika Kupası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Oulai, dönüş sonrası yaptığı açıklamada, “Trabzon’da yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” diyerek taraftarlara mesaj verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin dağıttığı yağmurlukların fiyatları belli oldu
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Artık sofralarda olmayacak!
Türkiye'nin ünlü zeytin markası iflas bayrağını çekti
Spor
TRT müjdeyi verdi: Dev maçı naklen yayınlayacak
TRT müjdeyi verdi: Dev maçı naklen yayınlayacak
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalmışlardı: TFF'den Adanaspor'u yıkacak ceza
Hesabı ödeyemedikleri için restoranda rehin kalmışlardı: TFF'den Adanaspor'u yıkacak ceza
Amedspor Çorum galibiyetine sevinemedi
Amedspor Çorum galibiyetine sevinemedi