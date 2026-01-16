Oulai 5 bin 800 kilometrelik yoldan Trabzon'a döndü

Oulai'nin Afrika Kupası serüveni sona erdi.

Trabzonspor’un yıldız futbolcusu Oulai, Afrika Uluslar Kupası’nın ardından yeniden Trabzon’a döndü. Fildişi Sahili Milli Takımı ile turnuvada mücadele eden oyuncu, takımının çeyrek finalde Mısır’a 3-2 yenilerek elenmesinin ardından ülkesine giderek kısa bir izin kullandı.

KRALLAR GİBİ KARŞILANDI

Turnuva sonrası dört gün izinli olan Oulai, tatilini Fildişi Sahili’nde geçirdi. Burada taraftarların ve halkın yoğun ilgisiyle karşılanan futbolcu, ülkesinde büyük sevgi gösterileriyle moral buldu.

İzni biten Oulai, dün akşam saatlerinde Trabzon’a geldi. Yıldız oyuncu 5 bin 800 kilometrelik yolu kat ederek Trabzon'a ulaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Adam az önce geldi” ifadelerini kullanarak dönüşünü duyurdu. Trabzonspor da kulüp hesabından yayınladığı video ile yıldız oyuncunun dönüşünü taraftarlara aktardı.

"SAHAYA ÇIKMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Afrika Kupası’nda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Oulai, dönüş sonrası yaptığı açıklamada, “Trabzon’da yeniden sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum” diyerek taraftarlara mesaj verdi.