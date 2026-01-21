Osimhen getirmeye çalıştığı 2 ismi açıkladı: Uçak paylaşımı taraftarları heyecanlandırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 7. haftasında Galatasaray sahasında Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

OSIMHEN GALATASARAY’A DÖNDÜ

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle yaklaşık 1 aydır takımdan ayrı kalan Victor Osimhen, bu maçla ilk 11’e döndü.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Victor Osimhen, transfer çalışmaları için dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Galatasaray'ı galibiyetten eden çıplak gerçeği açıkladı

“ONYEDIKA VE LOOKMAN’I İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORUM”

Milli takımdan arkadaşlarını getirmeye çalıştığını belirten Osimhen, "Onyedika ve Lookman'ı ikna etmek için uğraşıyorum. Galatasaray'ı ve taraftarı anlattım. Dünyanın en büyük kulüplerinden birine gelip bizimle oynamalarını çok isterim" dedi.

ONYEDIKA'NIN PAYLAŞIMI TARAFTARI HEYECANLANDIRDI

Mücadelenin oynandığı sırada Onyedika'dan ilginç bir paylaşım geldi. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray'ın sponsorlarından Ahlatcı'ya ait olan bir özel uçağın önünden fotoğraf paylaştı.