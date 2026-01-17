Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Galatasaray, Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Victor Osimhen için geri sayıma geçti.

NİJERYA ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas'a elenen Nijerya 17 Ocak (bugün) Mısır ile üçüncülük maçı oynayacak.

Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in ise Türkiye'ye ne zaman döneceği belli oldu.

MISIR MAÇINDA SAHADA OLACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın daha erken döndürme çabalarına rağmen Victor Osimhen, Mısır ile oynanacak üçüncülük maçında sahada olacak.

Yıldız oyuncu, Mısır maçı sonrası Türkiye'ye dönecek.

ATLETICO MADRID MAÇINDA SAHADA!

Victor Osimhen'in salı günü yapılacak olan taktik antrenmanında sahada olacağı ve 21 Ocak Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Atletico Madrid maçında forma giyebileceği belirtildi.