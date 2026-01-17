Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu

Osimhen Atletico Madrid maçında oynayacak mı? Son durumu belli oldu
Yayınlanma:
Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'a elenen Nijerya, Mısır ile üçüncülük maçına çıkacak. Kupada bulunan Victor Osimhen ise bugün oynanacak maçın ardından Türkiye'ye dönecek ve Atletico Madrid maçında forma giyebilecek.

Galatasaray, Nijerya ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Victor Osimhen için geri sayıma geçti.

NİJERYA ÜÇÜNCÜLÜK MAÇINA ÇIKACAK

Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde Fas'a elenen Nijerya 17 Ocak (bugün) Mısır ile üçüncülük maçı oynayacak.
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'in ise Türkiye'ye ne zaman döneceği belli oldu.

Galatasaray ikinci yarının perdesini Gaziantep FK maçıyla açıyor: Önemli eksikler var! İşte ilk 11'lerGalatasaray Gaziantep FK: İşte ilk 11'ler

MISIR MAÇINDA SAHADA OLACAK

Fanatik'te yer alan habere göre; Galatasaray'ın daha erken döndürme çabalarına rağmen Victor Osimhen, Mısır ile oynanacak üçüncülük maçında sahada olacak.
Yıldız oyuncu, Mısır maçı sonrası Türkiye'ye dönecek.

2024/11/07/hbgs.jpg

ATLETICO MADRID MAÇINDA SAHADA!

Victor Osimhen'in salı günü yapılacak olan taktik antrenmanında sahada olacağı ve 21 Ocak Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Atletico Madrid maçında forma giyebileceği belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Fenerbahçe'de tarihe geçecek gün 31 Ocak: Sadettin Saran da olacak Aziz Yıldırım da Ali Koç da
Spor
Galatasaray'ın hayalini yıkan imza: Bitti Isabella
Galatasaray'ın hayalini yıkan imza: Bitti Isabella
Galatasaray aynı takımdan 3 futbolcuyu istiyor: Pazarlık sürüyor
Galatasaray aynı takımdan 3 futbolcuyu istiyor: Pazarlık sürüyor