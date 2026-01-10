Olimpiyat Stadı'nda derbi kaosu: Ortalık karıştı polis havaya ateş açtı

Olimpiyat Stadı'nda derbi kaosu: Ortalık karıştı polis havaya ateş açtı
Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesi taraftar grupları stat önünde karşı karşıya geldi. Taraflar arasında kavga çıkarken polis güçleri havaya ateş açtı.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 18.45’te başlayacak.

TARAFTARLAR ARASINDA KAVGA ÇIKTI

Karşılaşma öncesi taraftarlar artık stadyuma doğru yola çıkarken ortalık birbirine girdi. Stat önünde karşı karşıya gelen taraftarlar grupları arasında kavga çıktı.

HAVAYA ATEŞ AÇILDI

Fenerbahçeli taraftarların, Galatasaraylı taraftarları kovaladığı görülürken emniyet güçleri kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtı.

ARAYA SET ÇEKTİLER

Polisin müdahalesi sonrası olaylar yatışırken güvenlik önlemleri arttırıldı. Emniyet güçleri taraftarlar arasında set oluşturdu.

“YÜKSEK RİSKLİ” MAÇ

İstanbul Valiliği’nce “Yüksek Riskli” kategoriye alınan derbide binlerce polis görev yapıyor. Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarlara ait alanlar ve ulaşım yolları ayrıldı.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, İlkay, Sane, Yunus, Barış, Icardi
Fenerbahçe: Ederson, M. Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem, Duran

