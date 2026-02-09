Olcay Şahan atıldı: Başkan meydan okudu

Yayınlanma:
1461 Trabzon FK - Mardin 1969 Spor maçında Enes Karakuş kafasına aldığı darbeyle yerde kaldı. 1461 Trabzon FK faul beklerken devam kararı geldi. Karara itiraz eden Olcay Şahan, kırmızı kart gördü. Maç sonu paylaşım yapan başkan Celil Hekimoğlu, sosyal medyadan hakeme ateş püskürdü.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta 1461 Trabzon FK sahasında Mardin 1969 Spor ile karşı karşıya geldi. Ortahisar Yavuz Sultan Selim Stadı’nda oynanan mücadelede konuk ekip tek golle galip geldi.

DEVAM KARARI KIZDIRDI OLCAY ŞAHAN ATILDI

Karşılaşmanın 48. dakikasında hava topuna çıkan 1461 Trabzon FK futbolcusu Enes Karakuş kafasına aldığı darbeyle yerde kaldı. Hakem devam kararı verirken bu olay ev sahibinin tepkisini çekti. Pozisyona tepki gösteren Olcay Şahan’a ise kırmızı kart çıktı.

"TRABZON'DA BİZE HAD BİLDİREMEZ"

Maçın ardından bir paylaşımda bulunan 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, “Bir hakem Trabzon’da gelip bize had bildiremez. Bekleyelim, görelim” dedi.

1461 Trabzon FK’dan yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

Mardin 1969 Spor karşılaşmasında, maçın kaderini doğrudan etkileyen kritik pozisyonlarda rakip takım lehine hatalı kararlar alınmış; futbolcumuzun kafasına rakip oyuncunun ayağının geldiği pozisyonda kart dahi verilmezken, futbolcumuz haksız bir kararla oyundan ihraç edilmiştir. Hakem Yunus Emre Çakar’ın bu tutarsız ve adaletsiz kararları, müsabakanın adil bir şekilde sonuçlanmasını engellemiş, sahada mücadele eden futbolcularımızın emeğinin hiçe sayılmasına neden olmuştur. Ayrıca, müsabaka sırasında futbolcumuz Enes Karakuş’un rakip oyuncunun müdahalesi sonucu yüz bölgesinden darbe alarak maxilla kemiğinde kırık oluşmasına rağmen, söz konusu pozisyonda faul dahi verilmemiştir. Bu açık ihlale yönelik itirazlarını dile getiren Teknik Direktörümüz Olcay Şahan ise, hakemin kötü niyetli ve orantısız tutumu sonucunda kırmızı kartla oyun dışına gönderilmiştir. Yaşanan bu zincirleme hatalar, karşılaşmanın yönetiminde ciddi bir standart sorunu olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. KCT 1461 Trabzon FK olarak, Türk futbolunda adil, tarafsız ve eşit bir yönetim anlayışının hâkim olması gerektiğine inanıyor; yaşanan bu hakem hatalarını kamuoyunun takdirine saygıyla sunuyoruz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

