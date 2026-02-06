TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta şampiyonluk hayalleri suya düşen 1461 Trabzon FK, takımın kilit isimlerini bir bir yollayacak.

MALİYETİ YÜKSEK İSİMLERLE YOLLAR AYRILIYOR

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan 1461 Trabzon FK Başkanı Celil Hekimoğlu, konuyu Olcay Şahan’a danıştıklarını ve tam destek aldıklarını dile getirdi.

TFF 2. Lig'in köklü kulübünü resmen küme düşürdü

OLCAY ŞAHAN'A KONTRAT TEKLİFİ

Celil Hekimoğlu ayrıca gelecek sezon da Olcay Şahan ile yola devam etmek istediklerini belirterek yeni sözleşme teklifinde bulundu.

Celil Hekimoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bir teşekkür etmek istiyorum. Olcay Şahan hocama. Bu yıl iddialı bir kadro kurmamıştık. Yine de önemli başarılı sonuçlarda aldık. Nihayette hedeften uzaklaşınca maliyetli ve sezon sonu kontratı bitecek oyuncuların ekonomik yüklerinden kurtulmak istedik. Tabi bunlar takımın önemli mihenk taşı oyuncuları. Olcay hocamızla konuştuk ve aldığımız cevap şu, Başkanım satın, Altyapıda çok yetenekli oyuncumuz var, Gençlere şans verelim, Kulübün geleceğini düşünelim. Genç oyunculara bu kadar güvenen bir hocayla ilk defa çalışıyorum ve bu vesileyle hocamıza kamuoyu önünde teşekkür etmek istedim. Ve şimdi hocamızdan bir isteğim daha var. Kontratı uzatalım.

OLCAY ŞAHAN'DAN TEŞEKKÜR

Celil Hekimoğlu'nun açıklamasını alıntılayan Olcay Şahan da bir teşekkür mesajı paylaştı. Olcay Şahan cevabında, "Sayın Başkanım Celil Hekimoğlu, güzel sözleriniz ve güveniniz için teşekkür ederim. Geldiğimden beri hep şunu konuştuk; Kısa vadeli çözümler yerine kulübün geleceğini, hazır isimler yerine altyapının emeğini düşünmek. Gençlerimize ve tüm oyuncularımıza güvendik, onlar da sahada karakter koyarak karşılık verdi. Bu kulübün ve şehrin DNA’sında mücadele, sabır, üretmek ve zafer var. Birlikte şehri ve kulübümüzü nice zaferlere taşıyacağımıza inanıyor, hayırlı olsun diyorum. Selam ve saygılarımla" dedi.