Olay yaratacak VAR iddiası: İstedikleri takıma ne yaptıklarını açıkladı

Süper Lig'de çok tartışılan VAR hakemleriyle ilgili Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan olay yaratacak iddialar geldi.

Yalçın, Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarını eleştirirken, VAR hakemleriyle ilgili de konuştu.

Siyah beyazlı takımın hocası şu ifadeleri kullandı:

"Bugün oynanan oyun anlayışımız olumluydu. Bugünkü oyunla ilgili negatif konuşmam. Rakibe üstündük. Ön alan oyunu oynamaya çalıştık. İki gol attık, bir sürü pozisyon vardı. Bitiricilik bizim çözeceğimiz bir şey değil. Oyuncunun yeteneğiyle ilgili bir durum. Bu seviyede olmaması gereken goller yedik. Rakibin üçüncü pozisyonu yoktu. Bunları çözmeye çalışıyoruz, oyuncuların da yardım etmesi gerekiyor. Hücumda sonuçlandırmak oyuncunun bireysel yeteneğine kalmış. Bugün enteresan bir maç oldu, çok pozisyon kaçırdık. Şanssızlık da vardı. Bazen olmayınca olmuyor, futbol böyle bir oyun. Takımın mücadelesinden, fiziksel durumundan memnunuz. Bugün kötü bir oyun olmadı. Futbol hataya müsait bir oyun. Bireysel hatalar bize sıkıntı yaşatıyor. Buna çözüm bulamazsınız. Pozisyon hatalarına bulunur ama buna bulunmaz. Bizim için pozitif bir maçtı. Takımda yükseliş var.

Takımın özgüvenini kaybettiğini düşünmüyorum. Doğru taraftan bakmak lazım. Oyuncularım yapılacak bir çok şeyi yaptılar. Pozisyonları sonuçlandıramadılar. Şanssızlık veya beceriksizlik ön plandaydı. Masaya yumruk vuracak pozisyonda değiliz. Biraz zaman lazım. Önümüzde ocak ve mayıs transfer dönemleri var. Ciddi planlamalar yapıyoruz. Umarım bundan sonraki süreçte Beşiktaş istediği hedefe daha uygun bir pozisyonda olur. Beklenen pozisyonun uzağındayız. Her şeyin farkındayız, nasıl düzelteceğimizi biliyoruz sadece biraz zaman lazım.

"YAPILAN HATALAR ÇOK NET"

İlk pozisyon net ofsayt gibi gözüktü. Çizgiyi onlar çekiyor biz çekmiyoruz. Jota'nın pozisyonunda hakem arkadaşlar neye göre varlar, neye göre yoklar? Türk futbolunun içinde bulunduğu durum çok sağlıklı değil. VAR'dakiler neye bakıyorlar neye bakmıyorlar. VAR sistemi futbolun bütün doğallığını ortadan kaldırmıştır. VAR'da oturan arkadaşlar, istediği takıma maçı kazandırırlar, istediklerine kaybettirirler. Yapılan hatalar çok net. Sana göre bana göre olmayan pozisyonlar bunlar. Jota'nın pozisyonunda oyuncunun topla alakası yok. Bizim oyuncuya bodoslama giriyor."