Okan Buruk'tan sakatlık açıklaması

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de Galatasaray, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-2 mağlup etti.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, maç sonrası açıklamalar yaptı.

''ŞANSSIZ BAŞLADIK''

Buruk, "Her galibiyet bir mutluluk. Maç sonu mutlu oluyorsunuz ama oyuncu kaybetmeden kazanınca duygu daha fazla oluyor. Şanssız başladık. Oyun olarak da direkten dönenler vardı. Net şekilde rahat rahat devre arasına 3-0 ile girebilirdik. Duran toptan yediğimiz gol... 1-0 geriye düştük.

Devre arasında şunu söyledim, rahat oynuyoruz, üretiyoruz, sakin kaldığımızda gol atacağımız, skoru alacağımız belliydi. İkinci yarı bu skor geldi. Kırmızı kart... Topa mı rakibin şeyi neydi, onu daha iyi yorumlayacaktır. VAR'ın karışmadığı başka pozisyonlar da vardı. Keşke hepsine karışsalar forma rengine bakmadan, çok güzel olurdu." dedi.

SAKATLIK AÇIKLAMASI

Maçta sakatlanan futbolculara dair konuşan Okan Buruk, "Dönecek oyunculara bakacağız. 3 gün sonra oynayacağız. İlkay'ı 30-40 dakika gibi düşündüm. İlk değişiklikte Lemina'nın çıkması gerektiğinde İlkay'ı atmak istemedim. Sakatlık korkusu yaşadık. Oluyor, futbolda bunlar var. Önemli olan sahadaki birliktelik. Maçın başından sonuna oyuncularım bunu gösterdi. Kim olmazsa olmasın, olmayan oyuncuyu aratmayacak şekilde mücadele ettik. 11 kişi olduğumuz sürece sıkıntı yaşamayacağız.

Biz hem salı hem pazar günü en iyi şekilde çıkacağız. Bizim için şanssız bir dönem oluyor. Futbolun içinde var. Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper düşünüyordum. Sakatlıktan çıktı, sağ bekte gidip gelmek daha zor oluyor. Bugün de o koşuları gösterdi. Stoperde, sağ bek gibi sürat, devamlılık, ani sprintler yok. Singo'nun durumu kötü gözüküyor. Lemina'da ufak tefek bu tür ağrılar oluyor. Durumuna bakacağız. İnşallah salıya yetiştiririz." ifadelerini kullandı.

