Okan Buruk: Komik ve saçma! Bel altı şeyler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

Bir otelin önünde çekildiği ileri sürülen fotoğraflarla ilgili iddiaları yanıtlayan Buruk, şunları söyledi:

"Komik ve saçma şeyler görüyoruz. Evimin 500 metre ilerisindeki manava gidişim konuşuldu. 5 Eylül'dü, tarihine baktım. Manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkardım. O dönem nektar, hünnap, avokado, mango almıştım. Bir meyveyi orada yemiştim. Ben sokağa hiçbir şey atmam. Elime alıp, cebime koydum. Komik şeyler görüyorsunuz, 'Elinde ne vardı?' diye. Arabam oradaydı, valeye bırakmıştım. Poşetleri arabaya gönderttim. Böyle saçma ve bel altı şeyler olabiliyor. Gülüp geçiyorum. Kafaya takmıyorum. Saçma bir şekilde ortaya çıkıyor. Onun dışında işime, takımıma odaklanıyorum. Burada önemli başarılar yaşamamız gerekiyor.”

"TARAFTARIMIZ ÇOK HAKLI"

Devre arası transfer döneminin kolay olmadığını söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Okan Buruk: Yarın başkanımızla görüşeceğiz

“Takıma odaklanmak yerine bazen transfere de odaklanabiliyorsunuz. En çok biz isteriz. Bir an önce gelsin, imzalar atılsın. En iyisini ararken bu süreler geçebiliyor. Bu bir süreç alıyor. Devre arası transferi kolay değil. En iyi oyuncusunu kimse vermek istemiyor. Bana da gelseler bırakmam. Taraftarımız çok haklılar. Hiçbir zaman haksızlar demiyoruz. İstekleri normal. Çalışmalarımız sürüyor. Bununla ilgili en kısa zamanda transferleri bitirip, rahatlamak istiyoruz.”