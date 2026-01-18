Okan Buruk: Komik ve saçma! Bel altı şeyler

Okan Buruk: Komik ve saçma! Bel altı şeyler
Yayınlanma:
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK maçından sonra hakkında çıkan haberlerle ilgili de açıklama yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi.

2024/11/07/hbgs.jpgBir otelin önünde çekildiği ileri sürülen fotoğraflarla ilgili iddiaları yanıtlayan Buruk, şunları söyledi:
"Komik ve saçma şeyler görüyoruz. Evimin 500 metre ilerisindeki manava gidişim konuşuldu. 5 Eylül'dü, tarihine baktım. Manavdan yaptığım alışverişin dekontunu da çıkardım. O dönem nektar, hünnap, avokado, mango almıştım. Bir meyveyi orada yemiştim. Ben sokağa hiçbir şey atmam. Elime alıp, cebime koydum. Komik şeyler görüyorsunuz, 'Elinde ne vardı?' diye. Arabam oradaydı, valeye bırakmıştım. Poşetleri arabaya gönderttim. Böyle saçma ve bel altı şeyler olabiliyor. Gülüp geçiyorum. Kafaya takmıyorum. Saçma bir şekilde ortaya çıkıyor. Onun dışında işime, takımıma odaklanıyorum. Burada önemli başarılar yaşamamız gerekiyor.”

"TARAFTARIMIZ ÇOK HAKLI"

Devre arası transfer döneminin kolay olmadığını söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Okan Buruk maç sonu açıkladı: Yarın başkanımızla görüşeceğizOkan Buruk: Yarın başkanımızla görüşeceğiz

“Takıma odaklanmak yerine bazen transfere de odaklanabiliyorsunuz. En çok biz isteriz. Bir an önce gelsin, imzalar atılsın. En iyisini ararken bu süreler geçebiliyor. Bu bir süreç alıyor. Devre arası transferi kolay değil. En iyi oyuncusunu kimse vermek istemiyor. Bana da gelseler bırakmam. Taraftarımız çok haklılar. Hiçbir zaman haksızlar demiyoruz. İstekleri normal. Çalışmalarımız sürüyor. Bununla ilgili en kısa zamanda transferleri bitirip, rahatlamak istiyoruz.”

Kaynak:DHA

40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
40 yıl kayıptı… Şimdi Facebook’ta satışta!
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Honda sessiz sedasız otomobil logosunu değiştirdi! Yeni logosunun gizli bir anlamı var
Süper Lig ekibi ünlü milyardere satılıyor: Bahis operasyonlarını önceden bilen isim açıkladı
Bağırınca haklı mı oluyorsunuz?
İstanbul'a önce yağmur sonra kar uyarısı: Meteoroloji gün gün açıkladı
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Bu şehirde gaza basmak yasak: En fazla 30'la gidebilirsiniz
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor! Paranız gidebilir
Paranız gidebilir!
Yastık altı altınında yeni dönem başlıyor
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM'dan İstanbul'a kar alarmı: 2 gün yağacak
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
AKOM tarih vererek uyardı: İstanbullular dikkat
Coca Cola zararına bile satamadı
Coca Cola zararına bile satamadı
Spor
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı öncesi yapacağı hatayı açıkladı
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın Atletico Madrid maçı öncesi yapacağı hatayı açıkladı
Amedspor'da Sinan Kaloğlu itiraf etti: Okan Buruk'la 2 oyuncu için görüştüm
Amedspor'da Sinan Kaloğlu itiraf etti: Okan Buruk'la 2 oyuncu için görüştüm