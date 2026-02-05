Okan Buruk itiraf etti: Galatasaray'ı reddettiler

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ara transferde yaptıkları girişimleri anlatırken, tekliflerini reddeden oyuncuları da açıkladı.

Buruk, İstanbulspor'u 3-1 yendikleri maçın ardından transferin son günlerine girdiklerini belirterek, "Ön tarafa Noa Lang ve Yaser Asprilla gibi iki önemli oyuncu aldık. Bize kalite katacaklar ve maç çözecekler. Orada bir sıkıntımız vardı. Ön taraftaki oyunculara büyük bir yük binmişti. Rotasyon için iyi oldu. Orta saha için bir arayışımız oldu. Her istediğinizi alamayabiliyorsunuz. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. İstediğimiz ve düşündüğümüz oyuncular olmadı. İstemediğim bir oyuncuyu aldıktan sonra transfer yapmanın bir anlamı yok. Genç bir oyuncuya gittik. Renato Nhaga, ileriye dönük bir yatırım. Maçlarına baktık. Şu anda kadroda yer alabilecek bir oyuncu. Onun dışında gözüken bir transferimiz yok" dedi.

"GELMEK İSTEMEDİLER"

Okan Buruk, Real Betis'in oyuncusu Sergi Altimira ile ilgilendiklerini söyledi ve şöyle devam etti:

"Kulüp yerine oyuncu alamadı. Bu yüzden de Altimira'yı satmadı. Gecemizi ve gündüzümüzü bu işe veriyoruz. Ekibimle inanılmaz bir çalışma yapıyoruz. Saatlerce futbolcu izliyoruz. Bazen istedikleriniz gerçekleşmiyor. Transfer işi böyledir. Siz, kulübü ikna etseniz, oyuncu Türkiye'ye gelmek istemeyebiliyor. Burada bir denge var. Genç bir oyuncuyu buraya getirmek zor. 3 tane beğendiğimiz genç oyuncu ile görüştük. Gelmek istemediler. Süper Lig'i düşüş olarak görüyorlar. Direkt oynayan oyuncuyu da kimse vermiyor. Çok absürt rakamlar ortaya çıkabiliyor. İyi niyetin farkına varmak gerekiyor. Her şey Galatasaray için. Galatasaray mutlu oldu mu hepimiz mutlu oluyoruz. Sorumlu olduğumuz bir taraftar var. Onlar için her şeyi yapmaya hazırız. Beni mutlu edecek transferleri kadromuza kattık. Transfer işini bir kenara bırakıp, futbola odaklanmamız lazım. Eleştiriler haklı mı? Kimsenin haksız olduğunu söyleyemeyiz. Harcanan çok büyük bir meblağ var. 'Galatasaray para harcamadı.' diyemezsiniz. Victor Osimhen'i almak, Türkiye'de bir takımın yapabileceği bir şey değildi. Yönetimi koruduğumu düşünmeyin. Eleştiri tabii ki olacak. Bunun yanında iyi yapılan şeyleri de görmek lazım."