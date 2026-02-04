Galatasaray evinde rahat kazandı: Sakatlıklar maçın önüne geçti

Yayınlanma:
İstanbulspor'u konuk eden Galatasaray, 3-1 galip geldi. Ahmed Kutucu ve İsa Doğan'ın sakatlığı taraftarları korkuttu. İkili hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, 3-1 galip geldi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5'te Icardi, 24'te Torreira ve 33'te Ahmed Kutucu kaydetti. Konuk ekibin tek golü 26'da Mamadou'dan geldi.

İSA DOĞAN'IN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI

İkinci yarının hemen başında Ahmed Kutucu le İstanbulspor kalecisi İsa Doğan kafa kafaya çarpıştı. Elmacık kemiği kırılan İsa Doğan ambulansla hastaneye götürüldü. Ahmed Kutucu da daha sonradan tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

ICARDI REKOR KIRDI

Galatasaray kariyerindeki 72. golü atan Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde etti.

GALATASARAY LİDER

Bu sonuçla birlikte kupada 3'te 3 yapan Galatasaray, liderliğini sürdürdü. 1 puandaki İstanbulspor ise son sırada yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

