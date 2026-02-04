Galatasaray evinde rahat kazandı: Sakatlıklar maçın önüne geçti
Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Rams Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar, 3-1 galip geldi.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 5'te Icardi, 24'te Torreira ve 33'te Ahmed Kutucu kaydetti. Konuk ekibin tek golü 26'da Mamadou'dan geldi.
İSA DOĞAN'IN ELMACIK KEMİĞİ KIRILDI
İkinci yarının hemen başında Ahmed Kutucu le İstanbulspor kalecisi İsa Doğan kafa kafaya çarpıştı. Elmacık kemiği kırılan İsa Doğan ambulansla hastaneye götürüldü. Ahmed Kutucu da daha sonradan tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
ICARDI REKOR KIRDI
Galatasaray kariyerindeki 72. golü atan Mauro Icardi, Gheorghe Hagi'yi geçerek, sarı-kırmızılı formayla en fazla gol atan yabancı oyuncu ünvanını elde etti.
GALATASARAY LİDER
Bu sonuçla birlikte kupada 3'te 3 yapan Galatasaray, liderliğini sürdürdü. 1 puandaki İstanbulspor ise son sırada yer aldı.