Yayınlanma:
Süper Lig'de ilk yarıyı lider kapatan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk son dönemde medyada çıkan iddialara yanıt verdi. İşte başarılı teknik adamın dikkat çeken açıklamaları...

Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray Süper Lig'de ilk yarıyı 42 puanla lider bitirdi.
Sarı Kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise 39 puanla 2. sırada yer aldı.
Süper Lig, Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk son dönemde çıkan ayrılık iddialarına son noktayı koydu.

İDDİALARA BİZZAT YANIT VERDİ

Galatasaray’da ara transfer döneminde ayrılacağı konuşulan isimler üzerinden açıklamada bulunan Okan Buruk net konuştu. Ocak ayında takımdan gönderileceği iddia edilen Ahmed Kutucu hakkında Okan Buruk, Kasımpaşa maçı sonrası sessizliğini bozdu.

"PERFORMANSI ÇOK YÜKSEKTİ"

Buruk, hem Başakşehir kupa maçında hem de Kasımpaşa karşılaşmasında süre alan 25 yaşındaki futbolcunun performansını övdü ve şunları söyledi:

  • Başakşehir maçında iyi oynadı.
  • Oyuna girdikten sonra iyi performans sergiledi.
  • Ahmed’in antrenman performansı çok yüksekti.
  • Oynasa da oynamasa da hem karakter hem antrenman performansı olarak hep çok yüksek işler yapıyordu.
ahmedkutucu.jpeg
Ahmed Kutucu Galatasaray'da kalacak

TAKIMDA KALACAK

Okan Buruk, özellikle Şampiyonlar Ligi’nin son iki maçı için kadroyu korumak zorunda olduklarını belirterek Ahmed Kutucu’nun takımda kalacağını ise şu sözlerle açıkladı:

  • Oyuncuların maça sonradan girmeleri kolay değil ama Ahmed’in performansından çok memnunum.

Okan Buruk böylece ara transfer dönemi öncesi Ahmed Kutucu hakkında çıkan iddialara son noktayı koydu.

