Okan Buruk çok istiyordu: Galatasaray'da Dursun Özbek transferi engelledi

Ara transfer dönemi bitmeden orta sahaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray’da planlar değişti.

GALATASARAY MASADAN KALKTI

Teknik direktör Okan Buruk’un talebi doğrultusunda Villarreal’den Pape Gueye’yi transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, masadan kalktı.

MALİYETİ YÜKSEK GELDİ

Sabah’ta yer alan habere göre; Gueye’nin yıllık 5 milyon euro maaş ve İspanyol ekibinin 40 milyon euro bonservis talebi geri adım attırdı.

DURSUN ÖZBEK VETO ETTİ

Haberde bizzat Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’in Pape Gueye transferini veto ettiği ifade edildi.

23 MAÇTA 2 GOL VE 1 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Villarreal formasıyla 23 maça çıkan Pape Gueye toplamda bin 559 dakika sahada kaldı. Senegalli orta saha, 2 gol ve 1 asist kaydetti.