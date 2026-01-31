Ahmet Çakar'ın Galatasaray ve Fenerbahçe için olay iddiası tutmadı

Ahmet Çakar'ın Galatasaray ve Fenerbahçe için olay iddiası tutmadı
Yayınlanma:
UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde kura çekimi öncesi konuşan Ahmet Çakar'ın Galatasaray ve Fenerbahçe tahminleri tutmadı. Çakar'ın sözleri sosyal medyada gündem oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde play-off turu eşleşmeleri netleşti. İsviçre’nin Nyon kentinde yapılan kura çekimi sonucunda temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin de rakipleri belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Juventus ile eşleşirken Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe’nin rakibi Nottingham Forest oldu.

AHMET ÇAKAR'IN 2 TAHMİNİ DE TUTMADI

Eşleşmeler taraftarlarda heyecan yaratırken Ahmet Çakar’ın kura çekimi öncesindeki tahmini gündem oldu. Sky Spor Youtube kanalında eşleşme tahminlerini söyleyen Çakar, Galatasaray – Atletico Madrid ve Fenerbahçe – Viktoria Plzen eşleşmelerinin çıkacağını iddia etti.

Ancak eşleşmelerin Çakar’ın iddia ettiğinin tam tersi şekilde yaşanması sosyal medyada gündem oldu.

Çakar yayında şu sözleri sarf etmişti:

İstiyorsanız kurayı çekerim. İstediğiniz kurayı, getirin topları çekeyim Söylüyorum yazın. Galatasaray - Atletico Madrid, Fenerbahçe - Victoria çıkacak. Tekrar söylüyorum. Galatasaray - Atletico Madrid Fenerbahçe – Viktoria Plzen. Niye? Her ikisi de gruplarda oynadılar. İkisinin ortak Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Atletico Madrid yine oynayacaklar. Viktoria Plzen, Fenerbahçe oynadılar, yine oynayacaklar. Tekrar söylüyorum. Atletico Madrid ve Viktoria Plzen hayırlı olsun.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

