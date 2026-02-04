Okan Buruk: Bütçeyi delenler var

Yayınlanma:
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, transfer eleştirilerine yanıt verdi. Harcama limitleri olduğunu belirten Okan Buruk, bütçeyi delen takımlara gelen cezaları hatırlattı.

Türkiye Kupası’nda İstanbulspor’u konuk eden Galatasaray sahadan 3-1’lik rahat bir galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, transfer eleştirilerine yanıt verdi.

"BÜTÇEYİ DELENLER VAR"

Harcama limitlerini hatırlatan Okan Buruk, bütçeyi delen takımların ceza aldığını vurguladı.

Okan Buruk’un sözleri şu şekilde:

Biz kasım ayında ekstrem bir şey yaşadık, eksilme yaşadık. Kadro o zaman eksik gözüktü. Galatasaray Spor Kulübü'nün harcadığı bu sezon bonservisler, maaşlar... Hepsini üst üste koyunca, geçen hafta da söyledim. Osimhen'in bonservisi, maaşı koyduğunuzda bir takım kurma şansınız var. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Uğurcan ve Singo gibi... İlkay'ı kadroya kattık. Sane gibi çok önemli bir oyuncu kadroya kattık. Her takımın bir bütçesi var. Sezon başında ona sadık kalmanız gerekiyor. Delenler var, ceza alanlar var. Avrupa'da da bununla ilgili ceza alanlar var. Bundan önce çok ceza alan Türk takımı var. Transfer yapın üzerinden gitmemek lazım. Bu konulara da hakim olmak gerekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

