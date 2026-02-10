Oğuz Çetin Galatasaray’dan 6 oyuncunun ismini verdi: Çok farklı bir durum

Yayınlanma:
Eski milli futbolcu Oğuz Çetin, Galatasaray’ın savunma ve orta saha dengesinden övgü dolu sözlerle bahsetti. Çetin, 6 futbolcunun ismini saydı.

Oğuz Çetin’den dikkat çeken Galatasaray yorumu geldi HT Spor yorumcusu Oğuz Çetin, Galatasaray’ın son dönemdeki çıkışını değerlendirirken özellikle savunma ve orta saha hattına vurgu yaptı. Çetin, “Galatasaray’da çok farklı bir durum var. Savunmada Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı; önlerinde Torreira ve Gabriel Sara. Bu dörtlü nasıl oynayacağını çok iyi biliyor” ifadelerini kullandı.

6 OYUNCUYU TEK TEK SAYDI

Çetin, bu dörtlüye Sallai ve Jakobs’un da eşlik ettiğini belirterek, “Zaten bu 6 oyuncu oyunun savunma yönünün nasıl oynanacağını her türlü biliyor. Pas oyununu da nasıl yapacaklarını biliyorlar” dedi. Özellikle Gabriel Sara için “Bu kadar mı bilinçli olur?” sözleriyle övgüde bulundu.

GALATASARAY’IN SON PERFORMANSI

  • Rize deplasmanından 3 puanla döndü.
  • Son iki maçta 7 gol attı.
  • Kalesinde gol görmedi.
  • Süper Lig’de liderliğini sürdürdü.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
