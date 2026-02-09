Galatasaray'da 12 gün sonra istifa etti

Galatasaray’ın Manchester City’ye konuk olduğu maçta Sportif AŞ bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Ahmet Eler’in taraftarları mağdur ettiği iddiası ortalığı karıştırdı.

KENDİSİ VE OĞLUNU İNGİLTERE’YE GÖTÜRDÜ

Sabah’ta yer alan habere göre, Ahmet Eler'in, Manchester deplasmanına gitmek isteyen bir taraftar ve oğlunu VIP hizmet adı ile bağış yapmasını istedi. Ancak Ahmet Eler aldığı ödemeyle kendisi ve oğlunu VIP hizmetler ile İngiltere'ye götürdü.

GÖREVİNDEN AFFINI İSTEDİ

Yaşananlar geniş yankı uyandırırken Ahmet Eler sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Eler skandal iddianın yaşandığı Manchester City maçından 12 gün sonra görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Eler paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde sosyal medyaya ilgili şahıs tarafından verilen bilgi ile bazı hesaplar tarafından gerçeğe aykırı, mesnetsiz ve itibarımı hedef alan paylaşımlar yapılmaktadır.

Bahse konu yurt dışı organizasyonuna ilişkin tutar , taraflar arasındaki mutabakat doğrultusunda ilgili kişinin yardımcısı Barış Bey'e nakden ve eksiksiz teslim edilmiştir.

Sosyal medyada yine ifade edilen benim parayı kendime aldığım gibi bir durum söz konusu değildir, Tutar üç kişi adına ilgili şahıs tarafından Tur şirketine yatırılmış olup, şahsıma düşen kısmını da nakit elden teslim edilmiştir.

Mesnetsiz şekilde Galatasaray'a yardım ve bağış gibi adlandırılması söz konusu değildir zaten , Tur şirketinin hesabına yatırıldığı da açıktır.

Bu şahısla bir yakınlığımızın özü; özel okulundan bazı öğretmenler oğluma özel ders vermesiyle ve Galatasaray ile ilgili organize ettiğim birçok yemekte kendisinin misafir olarak katılması ile ilişkilidir.

Orada bulunduğumuz süreçte hoteldeki odada bir cam kırılması ve benim yaralanmam ile sonuçlanan bir gerginlikten kaynaklı olduğunu tahmin ettiğim şekilde, müsabakanın üzerinden yaklaşık 15 gün geçtikten sonra, gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan açıklamalar, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan iftiralardan ibarettir.

Bu kapsamda; başta bu iftiraları ortaya atan kişi olmak üzere benzer yönde gerçeği çarpıtan tüm kişi ve hesaplar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

İSTİFASININ İSTEDİĞİNE DAİR İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Ahmet Eler, Yeni Açık'a yaptığı açıklamada Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in istifasını istediğine dair iddiaları reddetmişti.