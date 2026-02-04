O da Fenerbahçeli oldu: 1+1 yıllık anlaştı

O da Fenerbahçeli oldu: 1+1 yıllık anlaştı
Fenerbahçe, bir transfer bombası da voleybolda patlattı. Sarı lacivertlilerin Saliha Şahin'le 1+1 yıllığına anlaştıkları öğrenildi.

Fenerbahçe, futbolda transfer bombalarını patlatırken, bir transfer de voleybolda yaptı.
Sarı lacivertlilerin yıldız smaçör Saliha Şahin'le anlaştıkları öğrenildi.

2024/11/08/hbfb.jpgŞu anda Zeren Spor'da oynayan Saliha Şahin'le sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllık anlaşmanın yapıldığı belirtildi.

Fenerbahçe Medicana'da Hande Baladın'ın da sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi şimdiden 1 yıl daha uzatılmıştı.

SALİHA ŞAHİN KİMDİR?

Defalarca kez A Milli Takım forması da giyen Saliha Şahin, 1998 doğumlu ve 1.86 boyunda.

Karayolları, Sarıyer Belediye, Eczacıbaşı, Chemik Police (Polonya), Beşiktaş takımlarında oynadı. Sezon başında Zeren Spor'a geçti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 Milletler Ligi şampiyonluğunda kadrosundaydı.
Kulüp kariyerinde CEV Kupası, Polonya Ligi, Polonya Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları ve Kulüpler Dünya Şampiyonası ikinciliği bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

