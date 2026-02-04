O da Fenerbahçeli oldu: 1+1 yıllık anlaştı
Fenerbahçe, futbolda transfer bombalarını patlatırken, bir transfer de voleybolda yaptı.
Sarı lacivertlilerin yıldız smaçör Saliha Şahin'le anlaştıkları öğrenildi.
Şu anda Zeren Spor'da oynayan Saliha Şahin'le sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere 1+1 yıllık anlaşmanın yapıldığı belirtildi.
Fenerbahçe'den sürpriz Hande Baladın kararı
Fenerbahçe Medicana'da Hande Baladın'ın da sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi şimdiden 1 yıl daha uzatılmıştı.
SALİHA ŞAHİN KİMDİR?
Defalarca kez A Milli Takım forması da giyen Saliha Şahin, 1998 doğumlu ve 1.86 boyunda.
Karayolları, Sarıyer Belediye, Eczacıbaşı, Chemik Police (Polonya), Beşiktaş takımlarında oynadı. Sezon başında Zeren Spor'a geçti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 Milletler Ligi şampiyonluğunda kadrosundaydı.
Kulüp kariyerinde CEV Kupası, Polonya Ligi, Polonya Kupası ve Türkiye Süper Kupası şampiyonlukları ve Kulüpler Dünya Şampiyonası ikinciliği bulunuyor.