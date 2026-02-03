Fenerbahçe'den sürpriz Hande Baladın kararı

Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyonluğa oynayan Fenerbahçe Medicana'nın gelecek sezon için de transfer çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Sarı lacivertlilerin TRT Spor'un haberine göre Hande Baladın'la ilgili kararını verdiği, yerli smaçör rotasyonu için de 2 oyuncu ile görüştüğü ileri sürüldü.

HANDE BALADIN'LA YOLA DEVAM

Voleybola Eczacıbaşı'nda başlayan ve yıllarca oynayan Hande Baladın, sezon başında Fenerbahçe Medicana'ya transfer olmuş, 1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Milli takımın da formasını giyen 28 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertli formayla da başarılı bir grafik çizdi.

Fenerbahçe'nin Hande Baladın'la yola devam kararı aldığı ve sürpriz yaparak hemen yeni sözleşme imzalanacağı bildirildi.

SALİHA VE TUĞBA GÜNDEMDE

Fenerbahçe Medicana'nın görüştüğü yerli smaçörlerin Saliha Şahin ile Tuğba Şenoğlu olduğu belirtildi.



Saliha Şahin, şu anda Zeren Spor'da forma giyiyor.



Tuğba Şenoğlu ise Türk Hava Yolları'nda oynuyor.